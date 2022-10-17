NI: власти России прорабатывают план для перелома хода СВО

По даннымThe National Interest, в генштабе РФ готовят почву для перелома СВО Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Россия прорабатывает варианты по нанесению большего урона сторонникам Украины в лице Запада и план для перелома спецоперации. Об этом сообщает журнал The National Interest.

«Российский Генштаб и спецслужбы, видимо, готовят для Кремля варианты того, что можно сделать, чтобы нанести болезненный урон зарубежным сторонникам Украины. Сейчас в России широко распространено мнение, что страна сражается не столько с Украиной, сколько с коллективным Западом. <…> Новые ракетные удары в ответ на обстрел Крымского моста расцениваются в России как слабый ответ по сравнению с тем, что можно сделать на самом деле», — пишет издание. По словам журналистов издания, сейчас власти РФ делают сдвиг в сторону общенационального масштаба спецоперации. Население страны должно быть мотивированно на победу своей страны.

По словам политолога Дмитрия Солонникова, Россия, для достижения перелома в специальной операции должна проводить недельные атаки на украинскую инфраструктуру. В свою очередь, временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин уточнил, что наступает переломный момент в освобождении территории республики, пишет RT.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью демилитаризации страны. С 10 октября Россия начала обстреливать украинскую территорию массированными ударами в ответ на подрыв Крымского моста.