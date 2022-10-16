16 октября 2022
15 октября 2022
14 октября 2022

В ЯНАО осудили владельца кафе, который массово отравил людей

© Служба новостей «URA.RU»
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Предприятие общественного питания Вкусно и точка на улице Викулова. Екатеринбург, быстрое питание, фастфуд, булка для бургера
Десятки человек отравились в кафе быстрого питания Фото:

Владельца кафе «Бургер Хаус» признали виновным в отравлении 36 человек по неосторожности. В заведении были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу 13.10.2022», — сообщает сайт прокуратуры РФ по ЯНАО.

Подсудимый полностью раскаялся в содеянном и признал свою вину. Суд удовлетворил иски, направленные прокуратурой, о взыскании компенсации 150 тысяч рублей в пользу несовершеннолетних.

Ранее URA.RU сообщало о массовом отравлении в кафе «Бургер Хаус» в Лабытнанги (ЯНАО). Причиной отравления оказалась бактерия сальмонеллы, выявленная в соусе.

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Владельца кафе «Бургер Хаус» признали виновным в отравлении 36 человек по неосторожности. В заведении были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм. «Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу 13.10.2022», — сообщает сайт прокуратуры РФ по ЯНАО. Подсудимый полностью раскаялся в содеянном и признал свою вину. Суд удовлетворил иски, направленные прокуратурой, о взыскании компенсации 150 тысяч рублей в пользу несовершеннолетних. Ранее URA.RU сообщало о массовом отравлении в кафе «Бургер Хаус» в Лабытнанги (ЯНАО). Причиной отравления оказалась бактерия сальмонеллы, выявленная в соусе.
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