В ЯНАО осудили владельца кафе, который массово отравил людей

17 октября 2022 в 10:16 Размер текста - 17 +

Десятки человек отравились в кафе быстрого питания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Владельца кафе «Бургер Хаус» признали виновным в отравлении 36 человек по неосторожности. В заведении были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм. «Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу 13.10.2022», — сообщает сайт прокуратуры РФ по ЯНАО. Подсудимый полностью раскаялся в содеянном и признал свою вину. Суд удовлетворил иски, направленные прокуратурой, о взыскании компенсации 150 тысяч рублей в пользу несовершеннолетних. Ранее URA.RU сообщало о массовом отравлении в кафе «Бургер Хаус» в Лабытнанги (ЯНАО). Причиной отравления оказалась бактерия сальмонеллы, выявленная в соусе.

Владельца кафе «Бургер Хаус» признали виновным в отравлении 36 человек по неосторожности. В заведении были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм. «Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу 13.10.2022», — сообщает сайт прокуратуры РФ по ЯНАО. Подсудимый полностью раскаялся в содеянном и признал свою вину. Суд удовлетворил иски, направленные прокуратурой, о взыскании компенсации 150 тысяч рублей в пользу несовершеннолетних. Ранее URA.RU сообщало о массовом отравлении в кафе «Бургер Хаус» в Лабытнанги (ЯНАО). Причиной отравления оказалась бактерия сальмонеллы, выявленная в соусе.