Владелец кафе, где отравились жители ЯНАО, предстанет перед судом

19 мая 2022 в 10:50 Размер текста - 17 +

26 посетителей кафе «Бургер Хаус» отравились соусом, который делали работники заведения Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Владелец кафе «Бургер Хаус» в Лабытнанги (ЯНАО) Сабухи Ахмедов предстанет перед судом из-за массового отравления посетителей. Как сообщается на сайте СКР по ЯНАО, в заведении не соблюдались санитарно-эпидемиологические требования. «В Лабытнанги перед судом предстанет индивидуальный предприниматель, обвиняемый в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание и отравление горожан», — говорится в сообщении ведомства. Мужчина, по версии следствия, проигнорировал санитарно-эпидемиологические требования, в результате чего посетители кафе «Бургер Хаус» отравились. Потерпевшими по уголовному делу признали 36 человек. Дело направили в суд. Ранее URA.RU сообщало, что в мае 2021 года 26 человек с острой кишечной инфекцией поступили в инфекционное отделение больницы. Все они посещали кафе «Бургер Хаус». В Роспотребнадзоре выяснили, что отравление произошло из-за бактерий сальмонеллы в соусе, который изготавливали в кафе. Владелец заведения отказался выплачивать пострадавшим компенсацию, закрыл кафе и нанял адвокатов. Однако у бизнесмена все же отсудили 150 тысяч рублей в пользу несовершеннолетних, отравившихся в кафе «Бургер Хаус».

Владелец кафе «Бургер Хаус» в Лабытнанги (ЯНАО) Сабухи Ахмедов предстанет перед судом из-за массового отравления посетителей. Как сообщается на сайте СКР по ЯНАО, в заведении не соблюдались санитарно-эпидемиологические требования. «В Лабытнанги перед судом предстанет индивидуальный предприниматель, обвиняемый в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание и отравление горожан», — говорится в сообщении ведомства. Мужчина, по версии следствия, проигнорировал санитарно-эпидемиологические требования, в результате чего посетители кафе «Бургер Хаус» отравились. Потерпевшими по уголовному делу признали 36 человек. Дело направили в суд. Ранее URA.RU сообщало, что в мае 2021 года 26 человек с острой кишечной инфекцией поступили в инфекционное отделение больницы. Все они посещали кафе «Бургер Хаус». В Роспотребнадзоре выяснили, что отравление произошло из-за бактерий сальмонеллы в соусе, который изготавливали в кафе. Владелец заведения отказался выплачивать пострадавшим компенсацию, закрыл кафе и нанял адвокатов. Однако у бизнесмена все же отсудили 150 тысяч рублей в пользу несовершеннолетних, отравившихся в кафе «Бургер Хаус».