09 октября 2022

В военкомате раскрыли, когда возобновят отправки мобилизованных екатеринбуржцев

Военкомат: отправки мобилизованных екатеринбуржцев возобновятся 13 октября
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка на службу мобилизованных Калининского и Курчатовского районов Челябинска. Челябинск, проводы солдат, военные сборы, прощание, руки, мобилизация, мобилизованные, пункт сбора
Отправки мобилизованных екатеринбуржцев возобновятся уже на этой неделе Фото:
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Мобилизация в России

Отправки мобилизованных екатеринбуржцев, которые ждали 10 октября, возобновятся 13-го. Об этом URA.RU рассказали в приемной военкомата Ленинского и Октябрьского районов.

«[Отправка будет] 13 октября», — поделился собеседник. В военкомате Свердловской области при этом сказали, что не располагают такими данными.

Аналогичные комментарии дали в приемных Чкаловского, Верх-Исетского и Железнодорожного, а также Орджоникидзевского военкоматов Екатеринбурга. Утром 10 октября корреспонденты URA.RU заметили возле них лишь молодых людей, пришедших по «обычным» повесткам — о срочной службе. О том, что отправки мобилизованных екатеринбуржцев, приостановленные 30 сентября, возобновятся 10 октября, URA.RU сообщило 2 октября — со ссылкой на приемные военкоматов, Кировского, Ленинского и Октябрьского районов Екатеринбурга.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). План мобилизации по Екатеринбургу власти пока не озвучивают.

Обстановка у военкомата по Верх-Исетскому и Железнодорожному районам Екатеринбурга утром 10 октября
Фото:
Среди посетителей Кировского военкомата — в основном парни, пришедшие в рамках осеннего призыва в армию
Фото:
То же самое — в военкомате по Ленинскому и Октябрьскому районам
Фото:

Все новости про частичную мобилизацию в Свердловской области мы публикуем в нашем Telegram канале. Подпишись — https://t.me/EkatskoeChtivo

Отправки мобилизованных екатеринбуржцев, которые ждали 10 октября, возобновятся 13-го. Об этом URA.RU рассказали в приемной военкомата Ленинского и Октябрьского районов. «[Отправка будет] 13 октября», — поделился собеседник. В военкомате Свердловской области при этом сказали, что не располагают такими данными. Аналогичные комментарии дали в приемных Чкаловского, Верх-Исетского и Железнодорожного, а также Орджоникидзевского военкоматов Екатеринбурга. Утром 10 октября корреспонденты URA.RU заметили возле них лишь молодых людей, пришедших по «обычным» повесткам — о срочной службе. О том, что отправки мобилизованных екатеринбуржцев, приостановленные 30 сентября, возобновятся 10 октября, URA.RU сообщило 2 октября — со ссылкой на приемные военкоматов, Кировского, Ленинского и Октябрьского районов Екатеринбурга. Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). План мобилизации по Екатеринбургу власти пока не озвучивают.
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