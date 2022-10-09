В военкомате раскрыли, когда возобновят отправки мобилизованных екатеринбуржцев

Военкомат: отправки мобилизованных екатеринбуржцев возобновятся 13 октября

Отправки мобилизованных екатеринбуржцев возобновятся уже на этой неделе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Отправки мобилизованных екатеринбуржцев, которые ждали 10 октября, возобновятся 13-го. Об этом URA.RU рассказали в приемной военкомата Ленинского и Октябрьского районов.

«[Отправка будет] 13 октября», — поделился собеседник. В военкомате Свердловской области при этом сказали, что не располагают такими данными.

Аналогичные комментарии дали в приемных Чкаловского, Верх-Исетского и Железнодорожного, а также Орджоникидзевского военкоматов Екатеринбурга. Утром 10 октября корреспонденты URA.RU заметили возле них лишь молодых людей, пришедших по «обычным» повесткам — о срочной службе. О том, что отправки мобилизованных екатеринбуржцев, приостановленные 30 сентября, возобновятся 10 октября, URA.RU сообщило 2 октября — со ссылкой на приемные военкоматов, Кировского, Ленинского и Октябрьского районов Екатеринбурга.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). План мобилизации по Екатеринбургу власти пока не озвучивают.

Обстановка у военкомата по Верх-Исетскому и Железнодорожному районам Екатеринбурга утром 10 октября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Среди посетителей Кировского военкомата — в основном парни, пришедшие в рамках осеннего призыва в армию Фото: Размик Закарян © URA.RU