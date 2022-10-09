В военкомате раскрыли, когда возобновят отправки мобилизованных екатеринбуржцев

Отправки мобилизованных екатеринбуржцев, которые ждали 10 октября, возобновятся 13-го. Об этом URA.RU рассказали в приемной военкомата Ленинского и Октябрьского районов.
«[Отправка будет] 13 октября», — поделился собеседник. В военкомате Свердловской области при этом сказали, что не располагают такими данными.
Аналогичные комментарии дали в приемных Чкаловского, Верх-Исетского и Железнодорожного, а также Орджоникидзевского военкоматов Екатеринбурга. Утром 10 октября корреспонденты URA.RU заметили возле них лишь молодых людей, пришедших по «обычным» повесткам — о срочной службе. О том, что отправки мобилизованных екатеринбуржцев, приостановленные 30 сентября, возобновятся 10 октября, URA.RU сообщило 2 октября — со ссылкой на приемные военкоматов, Кировского, Ленинского и Октябрьского районов Екатеринбурга.
Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). План мобилизации по Екатеринбургу власти пока не озвучивают.
Обстановка у военкомата по Верх-Исетскому и Железнодорожному районам Екатеринбурга утром 10 октября
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Отправки мобилизованных екатеринбуржцев, которые ждали 10 октября, возобновятся 13-го. Об этом URA.RU рассказали в приемной военкомата Ленинского и Октябрьского районов. «[Отправка будет] 13 октября», — поделился собеседник. В военкомате Свердловской области при этом сказали, что не располагают такими данными. Аналогичные комментарии дали в приемных Чкаловского, Верх-Исетского и Железнодорожного, а также Орджоникидзевского военкоматов Екатеринбурга. Утром 10 октября корреспонденты URA.RU заметили возле них лишь молодых людей, пришедших по «обычным» повесткам — о срочной службе. О том, что отправки мобилизованных екатеринбуржцев, приостановленные 30 сентября, возобновятся 10 октября, URA.RU сообщило 2 октября — со ссылкой на приемные военкоматов, Кировского, Ленинского и Октябрьского районов Екатеринбурга. Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). План мобилизации по Екатеринбургу власти пока не озвучивают.