Отправку мобилизованных екатеринбуржцев отложили в третий раз

13 октября 2022 в 10:17 Размер текста - 17 +

Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Отправка екатеринбуржцев, попавших под частичную мобилизацию, отложена в третий раз. Утром 13 октября корреспондент URA.RU прибыл к военкомату по Ленинскому и Октябрьскому районам, который ранее анонсировал отправку на это число, но никого, кроме срочников, проходящих медкомиссию, там не увидел. «Не знаю [когда отправка]», — сказал военком Анатолий Лабыкин, отвечая на вопрос о дате. За несколько минут до этого из здания вышел мужчина, который поделился по телефону с кем-то из близких, что вероятнее всего уедет «на следующей неделе». О том, что не обладают актуальной информацией URA.RU заявили и в приемных военкоматов по Кировскому, Верх-Исетскому, Железнодорожному, и Чкаловскому районам. В Орджоникидзевском военкомате на звонок к моменту публикации не ответили. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). 30 сентября в Екатеринбурге и во многих других городах отправки мобилизованных были приостановлены — до особого распоряжения. 2 октября в приемных военкоматов по Кировскому, Ленинскому и Октябрьскому районам Екатеринбурга URA.RU сказали, что ближайшие отправки намечены на 10 октября. Однако в этот день они так же не состоялись. При этом в областном комиссариате, комментируя каждый из анонсов, настаивают, что официальной информации, когда возобновятся отправки, пока нет.

Отправка екатеринбуржцев, попавших под частичную мобилизацию, отложена в третий раз. Утром 13 октября корреспондент URA.RU прибыл к военкомату по Ленинскому и Октябрьскому районам, который ранее анонсировал отправку на это число, но никого, кроме срочников, проходящих медкомиссию, там не увидел. «Не знаю [когда отправка]», — сказал военком Анатолий Лабыкин, отвечая на вопрос о дате. За несколько минут до этого из здания вышел мужчина, который поделился по телефону с кем-то из близких, что вероятнее всего уедет «на следующей неделе». О том, что не обладают актуальной информацией URA.RU заявили и в приемных военкоматов по Кировскому, Верх-Исетскому, Железнодорожному, и Чкаловскому районам. В Орджоникидзевском военкомате на звонок к моменту публикации не ответили. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). 30 сентября в Екатеринбурге и во многих других городах отправки мобилизованных были приостановлены — до особого распоряжения. 2 октября в приемных военкоматов по Кировскому, Ленинскому и Октябрьскому районам Екатеринбурга URA.RU сказали, что ближайшие отправки намечены на 10 октября. Однако в этот день они так же не состоялись. При этом в областном комиссариате, комментируя каждый из анонсов, настаивают, что официальной информации, когда возобновятся отправки, пока нет.