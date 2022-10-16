Пермская фабрика перестроила производство для помощи мобилизованным

17 октября 2022 в 12:12 Размер текста - 17 +

Спальные мешки — необходимая вещь для мобилизованных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Пермская обувная фабрика «Трек», переориентировав производство, открыла новую линию по изготовлению спальных мешков для участников спецоперации на Украине. Мощности компании позволяют шить по 25 тысяч спальников в месяц. Как рассказал руководитель фабрики Алексей Тарасенко, таким образом они решили поддержать мобилизованных. «Бойцы призваны защищать родину. Мы считаем своим долгом помочь, чем можем. Спальный мешок — это момент отдыха, мы постарались сделать его комфортным, удобным, теплым, чтобы бойцы смогли хорошо отдохнуть перед следующим днем», — говорит он. Видео опубликовано в группе Суксунского городского округа в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что в учебные центры для мобилизованных пермяков земляки отправляют различную помощь. Среди посылок и такое снаряжение, как спальные мешки и туристические коврики.

Пермская обувная фабрика «Трек», переориентировав производство, открыла новую линию по изготовлению спальных мешков для участников спецоперации на Украине. Мощности компании позволяют шить по 25 тысяч спальников в месяц. Как рассказал руководитель фабрики Алексей Тарасенко, таким образом они решили поддержать мобилизованных. «Бойцы призваны защищать родину. Мы считаем своим долгом помочь, чем можем. Спальный мешок — это момент отдыха, мы постарались сделать его комфортным, удобным, теплым, чтобы бойцы смогли хорошо отдохнуть перед следующим днем», — говорит он. Видео опубликовано в группе Суксунского городского округа в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что в учебные центры для мобилизованных пермяков земляки отправляют различную помощь. Среди посылок и такое снаряжение, как спальные мешки и туристические коврики.