16 октября 2022
15 октября 2022

Пермская фабрика перестроила производство для помощи мобилизованным

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Погрузка амуниции и отправка ее в танковую дивизию Центрального военного округа в Челябинской области. Челябинск, спальный мешок, коврик туристический
Спальные мешки — необходимая вещь для мобилизованных Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Пермская обувная фабрика «Трек», переориентировав производство, открыла новую линию по изготовлению спальных мешков для участников спецоперации на Украине. Мощности компании позволяют шить по 25 тысяч спальников в месяц. Как рассказал руководитель фабрики Алексей Тарасенко, таким образом они решили поддержать мобилизованных.

«Бойцы призваны защищать родину. Мы считаем своим долгом помочь, чем можем. Спальный мешок — это момент отдыха, мы постарались сделать его комфортным, удобным, теплым, чтобы бойцы смогли хорошо отдохнуть перед следующим днем», — говорит он. Видео опубликовано в группе Суксунского городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказывало, что в учебные центры для мобилизованных пермяков земляки отправляют различную помощь. Среди посылок и такое снаряжение, как спальные мешки и туристические коврики.

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

Пермская обувная фабрика «Трек», переориентировав производство, открыла новую линию по изготовлению спальных мешков для участников спецоперации на Украине. Мощности компании позволяют шить по 25 тысяч спальников в месяц. Как рассказал руководитель фабрики Алексей Тарасенко, таким образом они решили поддержать мобилизованных. «Бойцы призваны защищать родину. Мы считаем своим долгом помочь, чем можем. Спальный мешок — это момент отдыха, мы постарались сделать его комфортным, удобным, теплым, чтобы бойцы смогли хорошо отдохнуть перед следующим днем», — говорит он. Видео опубликовано в группе Суксунского городского округа в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что в учебные центры для мобилизованных пермяков земляки отправляют различную помощь. Среди посылок и такое снаряжение, как спальные мешки и туристические коврики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...