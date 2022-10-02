Реготделение «Единой России» в Пермском крае начало принимать вещи для отправки в учебные центры, где размещены мобилизованные жители региона. Как сообщил секретарь реготделения «Единой России» Вячеслав Григорьев, список был составлен вместе с военкомом. Он включает в себя 11 наименований из числа «расходников».
«Понятно, что солдаты и офицеры всем обеспечены, но помощь лишней не бывает. Плюс есть очень большой запрос от жителей. Я сам живу в многоквартирном доме, и соседи подходят ко мне, спрашивают, чем помочь, что купить из того, что реально нужно будет», — пояснил Вячеслав Григорьев.
Список, по словам Григорьева, будет еще сверяться. Он включает:
- Спальные мешки
- Коврики пенные
- Функциональное нижнее белье (термобелье)
- Носки
- Ботинки-берцы (размер 42-46)
- Балаклавы
- Наколенники
- Налокотники
- Фонари ручные
- Кнопочные мобильные телефоны
- Военно-медицинские аптечки первой помощи (жгут, марлевый бинт, кровоостанавливающий бинт, лейкопластырь рулонный, лейкопластырь обычный, противоожоговое средство, обеззараживающие средства, медицинские ножницы, обезболивающие средства и т. д.)
«Это больше расходники. Наколенник можно расколоть, балаклаву порвать, потерять, спальник, коврик…. Это как тормозные колодки для автомобиля: надо, чтобы они были с запасом», — отметил Григорьев.
По его словам, все желающие могут принести вещи из списка в отделение ЕР на ул. Плеханова, 12, в Региональную общественную приемную на ул. Екатерининская, 220, а также в любое местное отделение партии. По мере формирования груза, его будут отправлять в учебные центры. Распределять вещи будут местные замполиты.
В Пермском крае в рамках объявленной президентом РФ Владимиром Путиным мобилизации было сформировано шесть эшелонов. Один из них провожал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. План по мобилизации в регионе был выполнен на 100%. После жалоб на размещение пермяков в учебном центре в Елани в Свердловской области по поручению Махонина была проведена проверка. Также губернатор попросил главу минтербеза съездить в Тюмень с аналогичной миссией.
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