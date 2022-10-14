14 октября 2022
13 октября 2022

Из Перми в Елань и Тюмень отправили первые фуры с вещами для мобилизованных. Фото

В учебные центры Елани и Тюмени везут аптечки, термобелье и еду мобилизованным пермякам
© Служба новостей «URA.RU»
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Власти заявляют, что это первая, но не последняя поставка Фото:
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Мобилизация в России

Из Перми в учебные центры Елани и Тюмени отправили первые машины с необходимыми вещами для мобилизованных пермяков. Фото с заполненными коробками фурами опубликовал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.

«Везем три тысячи аптечек, две тысячи комплектов термобелья, полторы тысячи пар берцев, тушенку и сладкое. Специальные наборы собрали для наших добровольцев-медиков. Все это в дополнение к тому снаряжению, которое предоставляет Минобороны. Это первая, но не последняя поставка, они будут продолжаться, в следующую войдут комплекты зимней одежды», — рассказал глава региона.

Он также отметил, что в эти выходные приедет в части. URA.RU сообщало, что глава региона лично проверит условия размещения мобилизованных пермяков в учебных центрах Елани и Тюмени. Ранее учебные центры в Елани и Тюмени посетил глава краевого министерства территориальной безопасности Виктор Батмазов.

Мобилизация объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. Согласно планам Минобороны, призыву подлежат порядка 300 тысяч резервистов.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.

В Елань и Тюмень с первыми фурами везут 3 тысячи аптечек
Фуры укомплектованы практически до верху

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Из Перми в учебные центры Елани и Тюмени отправили первые машины с необходимыми вещами для мобилизованных пермяков. Фото с заполненными коробками фурами опубликовал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. «Везем три тысячи аптечек, две тысячи комплектов термобелья, полторы тысячи пар берцев, тушенку и сладкое. Специальные наборы собрали для наших добровольцев-медиков. Все это в дополнение к тому снаряжению, которое предоставляет Минобороны. Это первая, но не последняя поставка, они будут продолжаться, в следующую войдут комплекты зимней одежды», — рассказал глава региона. Он также отметил, что в эти выходные приедет в части. URA.RU сообщало, что глава региона лично проверит условия размещения мобилизованных пермяков в учебных центрах Елани и Тюмени. Ранее учебные центры в Елани и Тюмени посетил глава краевого министерства территориальной безопасности Виктор Батмазов. Мобилизация объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. Согласно планам Минобороны, призыву подлежат порядка 300 тысяч резервистов. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.
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