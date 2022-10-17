В Запорожской области идет восстановление автомобильных дорог

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Ветряки на поле подсолнухов. Запорожье, Мелитопольский район
В Запорожской области идет восстановление автомобильной трассы Донецк-Мариуполь-Мелитополь-Херсон Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Запорожской области идет восстановление автомобильной трассы Донецк-Мариуполь-Мелитополь-Херсон. Об этом сообщает собственный корреспондент URA.RU, ссылаясь на мастера по строительству дорог компании «Альт-Эра» Евгения Лисниченко.

«На данный момент на нашем участке уложено восемь километров нового дорожного полотна, на втором участке — двадцать километров. Асфальт производят два мобильных завода, поставленных специально для восстановления этой трассы», — пояснил Лисниченко. Уточняется, что ремонт дороги идет непрерывно. Всего будет восстановлено 105 километров дорожного полотна дороги Мелитополь — Бердянск. В Запорожскую область из России были доставлены три мобильных завода по производству асфальтобетонной смеси с производительностью в две тысячи тонн в смену.

Ранее сообщалось, что на трассе гражданского снабжения рядом с Мелитополем взорвался фугас. Трасса соединяет территорию РФ с недавно вошедшей в состав страны Запорожской областью.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Российские военные взяли под контроль Бердянск и Мариуполь, помимо этого была освобождена большая часть Запорожской области.

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В Запорожской области идет восстановление автомобильной трассы Донецк-Мариуполь-Мелитополь-Херсон. Об этом сообщает собственный корреспондент URA.RU, ссылаясь на мастера по строительству дорог компании «Альт-Эра» Евгения Лисниченко. «На данный момент на нашем участке уложено восемь километров нового дорожного полотна, на втором участке — двадцать километров. Асфальт производят два мобильных завода, поставленных специально для восстановления этой трассы», — пояснил Лисниченко. Уточняется, что ремонт дороги идет непрерывно. Всего будет восстановлено 105 километров дорожного полотна дороги Мелитополь — Бердянск. В Запорожскую область из России были доставлены три мобильных завода по производству асфальтобетонной смеси с производительностью в две тысячи тонн в смену. Ранее сообщалось, что на трассе гражданского снабжения рядом с Мелитополем взорвался фугас. Трасса соединяет территорию РФ с недавно вошедшей в состав страны Запорожской областью. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Российские военные взяли под контроль Бердянск и Мариуполь, помимо этого была освобождена большая часть Запорожской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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