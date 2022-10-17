В Запорожской области идет восстановление автомобильных дорог

17 октября 2022 в 14:42 Размер текста - 17 +

В Запорожской области идет восстановление автомобильной трассы Донецк-Мариуполь-Мелитополь-Херсон Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Запорожской области идет восстановление автомобильной трассы Донецк-Мариуполь-Мелитополь-Херсон. Об этом сообщает собственный корреспондент URA.RU, ссылаясь на мастера по строительству дорог компании «Альт-Эра» Евгения Лисниченко. «На данный момент на нашем участке уложено восемь километров нового дорожного полотна, на втором участке — двадцать километров. Асфальт производят два мобильных завода, поставленных специально для восстановления этой трассы», — пояснил Лисниченко. Уточняется, что ремонт дороги идет непрерывно. Всего будет восстановлено 105 километров дорожного полотна дороги Мелитополь — Бердянск. В Запорожскую область из России были доставлены три мобильных завода по производству асфальтобетонной смеси с производительностью в две тысячи тонн в смену. Ранее сообщалось, что на трассе гражданского снабжения рядом с Мелитополем взорвался фугас. Трасса соединяет территорию РФ с недавно вошедшей в состав страны Запорожской областью. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Российские военные взяли под контроль Бердянск и Мариуполь, помимо этого была освобождена большая часть Запорожской области.

В Запорожской области идет восстановление автомобильной трассы Донецк-Мариуполь-Мелитополь-Херсон. Об этом сообщает собственный корреспондент URA.RU, ссылаясь на мастера по строительству дорог компании «Альт-Эра» Евгения Лисниченко. «На данный момент на нашем участке уложено восемь километров нового дорожного полотна, на втором участке — двадцать километров. Асфальт производят два мобильных завода, поставленных специально для восстановления этой трассы», — пояснил Лисниченко. Уточняется, что ремонт дороги идет непрерывно. Всего будет восстановлено 105 километров дорожного полотна дороги Мелитополь — Бердянск. В Запорожскую область из России были доставлены три мобильных завода по производству асфальтобетонной смеси с производительностью в две тысячи тонн в смену. Ранее сообщалось, что на трассе гражданского снабжения рядом с Мелитополем взорвался фугас. Трасса соединяет территорию РФ с недавно вошедшей в состав страны Запорожской областью. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Российские военные взяли под контроль Бердянск и Мариуполь, помимо этого была освобождена большая часть Запорожской области.