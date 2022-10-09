На трассе гражданского снабжения у Мелитополя произошел взрыв

На трассе гражданского снабжения рядом с Мелитополем взорвался фугас. Об этом рассказал профильный специалист после осмотра места происшествия.
«Заложенный фугас был начинен осколочными элементами для усиления эффекта взрыва, чтобы нанести наиболее сильный ущерб для машин, которые проезжают на данном участке дороги. Акция явно направлена на запугивание как мирного населения, так и водителей фур, которые пользуются этой транспортной артерией для доставки грузов с „материковой“ России», — цитирует РИА «Новости» специалиста.
Трасса соединяет территорию РФ с недавно вошедшей в состав страны Запорожской областью. Сухопутный маршрут снабжения проходит через Бердянск и Мариуполь, он используется для доставки гуманитарных грузов, передает сайт MK.RU.
Российские военные взяли под контроль Бердянск и Мариуполь в ходе спецоперации на Украине, помимо этого была освобождена большая часть Запорожской области. В результате Запорожье, Донбасс и Херсонская область вошли в состав России по результатам проведенных там референдумов, сообщает телеканал 360.
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На трассе гражданского снабжения рядом с Мелитополем взорвался фугас. Об этом рассказал профильный специалист после осмотра места происшествия. «Заложенный фугас был начинен осколочными элементами для усиления эффекта взрыва, чтобы нанести наиболее сильный ущерб для машин, которые проезжают на данном участке дороги. Акция явно направлена на запугивание как мирного населения, так и водителей фур, которые пользуются этой транспортной артерией для доставки грузов с „материковой“ России», — цитирует РИА «Новости» специалиста. Трасса соединяет территорию РФ с недавно вошедшей в состав страны Запорожской областью. Сухопутный маршрут снабжения проходит через Бердянск и Мариуполь, он используется для доставки гуманитарных грузов, передает сайт MK.RU. Российские военные взяли под контроль Бердянск и Мариуполь в ходе спецоперации на Украине, помимо этого была освобождена большая часть Запорожской области. В результате Запорожье, Донбасс и Херсонская область вошли в состав России по результатам проведенных там референдумов, сообщает телеканал 360.