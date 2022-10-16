В Кургане массово ищут чиновников для резерва

17 октября 2022 в 17:30 Размер текста - 17 +

В курганских двух департаментах и жилищной инспекции объявлены конкурсы на включение в кадровый резерв (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В департаменте образования и науки, Государственной жилищной инспекции, департаменте регулирования цен и тарифов Курганской области объявлены конкурсы на включение в кадровый резерв. Информация опубликована на официальных сайтах ведомств. «Департамент образования и науки объявляет конкурс на включение в кадровый резерв для замещения должностей государственной гражданской службы. Желающие могут поучаствовать в конкурсе, выбрав одну или сразу несколько должностей из категории „Руководители“ или „Специалисты“. Необходимо учитывать квалификационные требования, предъявляемые к кандидатам для включения в резерв», — говорится на сайте регионального департамента образования и науки. Документы от желающих попасть в резерв ждут до 2 ноября. На втором этапе конкурса соискателям предстоит пройти собеседование и анкетирование. Подобное объявление опубликовано на сайте департамента государственного регулирования цен и тарифов. В ведомстве конкурс на включение в резерв объявлен в пять отделов. Потенциальных сотрудников также ищут в Госжилинспекции. Документы от желающих занять государственные должности в восьми секторах и отделах структуры принимают до 2 ноября. Ранее URA.RU писало, что конкурсы на включение в кадровый резерв были объявлены в департаменте имущественных и земельных отношений, департаменте финансов, департаменте агропромышленного комплекса. По данным властей, подобные конкурсы проходят на постоянной основе.

В департаменте образования и науки, Государственной жилищной инспекции, департаменте регулирования цен и тарифов Курганской области объявлены конкурсы на включение в кадровый резерв. Информация опубликована на официальных сайтах ведомств. «Департамент образования и науки объявляет конкурс на включение в кадровый резерв для замещения должностей государственной гражданской службы. Желающие могут поучаствовать в конкурсе, выбрав одну или сразу несколько должностей из категории „Руководители“ или „Специалисты“. Необходимо учитывать квалификационные требования, предъявляемые к кандидатам для включения в резерв», — говорится на сайте регионального департамента образования и науки. Документы от желающих попасть в резерв ждут до 2 ноября. На втором этапе конкурса соискателям предстоит пройти собеседование и анкетирование. Подобное объявление опубликовано на сайте департамента государственного регулирования цен и тарифов. В ведомстве конкурс на включение в резерв объявлен в пять отделов. Потенциальных сотрудников также ищут в Госжилинспекции. Документы от желающих занять государственные должности в восьми секторах и отделах структуры принимают до 2 ноября. Ранее URA.RU писало, что конкурсы на включение в кадровый резерв были объявлены в департаменте имущественных и земельных отношений, департаменте финансов, департаменте агропромышленного комплекса. По данным властей, подобные конкурсы проходят на постоянной основе.