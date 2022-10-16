16 октября 2022
15 октября 2022

В военкомате рассказали, какие награды чаще всего получают курганцы, участвующие в СВО

Несколько десятков курганцев были награждены орденом Мужества
© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с Дарьей Дугиной в телецентре
Курганцев, находящихся на СВО, чаще всего награждают орденом Мужества Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Курганцев, участвующих в военных действиях и проявивших себя, наиболее часто награждают орденом Мужества. Об этом URA.RU сообщили в областном военкомате.

«Чаще всего курганцев, отличившихся во время действий на спецоперации, отмечают орденом Мужества», — рассказали в комиссариате. С февраля текущего года были награждены несколько десятков человек, ушедших на спецоперацию.

Представления к наградам для участников военных действий приходят к командирам их частей. Награды погибших солдат присылают сотрудникам военкоматов для передачи родственникам.

Орденом Мужества награждают граждан, проявивших самоотверженность, мужество и отвагу, в том числе и при исполнении воинского долга. Кавалеры трех орденов Мужества при совершении очередного самоотверженного поступка, могут быть представлены к званию Героя России.

Ранее URA.RU сообщало, что в Далматовском районе родственникам двух солдат вручили ордена Мужества. Молодые парни погибли в военных действиях на Украине и были награждены посмертно.

О начале спецоперации на территории Украины 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. Целью военной операции были объявлены денацификация и демилитаризация Украины.

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Курганцев, участвующих в военных действиях и проявивших себя, наиболее часто награждают орденом Мужества. Об этом URA.RU сообщили в областном военкомате. «Чаще всего курганцев, отличившихся во время действий на спецоперации, отмечают орденом Мужества», — рассказали в комиссариате. С февраля текущего года были награждены несколько десятков человек, ушедших на спецоперацию. Представления к наградам для участников военных действий приходят к командирам их частей. Награды погибших солдат присылают сотрудникам военкоматов для передачи родственникам. Орденом Мужества награждают граждан, проявивших самоотверженность, мужество и отвагу, в том числе и при исполнении воинского долга. Кавалеры трех орденов Мужества при совершении очередного самоотверженного поступка, могут быть представлены к званию Героя России. Ранее URA.RU сообщало, что в Далматовском районе родственникам двух солдат вручили ордена Мужества. Молодые парни погибли в военных действиях на Украине и были награждены посмертно. О начале спецоперации на территории Украины 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. Целью военной операции были объявлены денацификация и демилитаризация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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