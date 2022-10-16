В военкомате рассказали, какие награды чаще всего получают курганцы, участвующие в СВО

Курганцев, участвующих в военных действиях и проявивших себя, наиболее часто награждают орденом Мужества. Об этом URA.RU сообщили в областном военкомате.
«Чаще всего курганцев, отличившихся во время действий на спецоперации, отмечают орденом Мужества», — рассказали в комиссариате. С февраля текущего года были награждены несколько десятков человек, ушедших на спецоперацию.
Представления к наградам для участников военных действий приходят к командирам их частей. Награды погибших солдат присылают сотрудникам военкоматов для передачи родственникам.
Орденом Мужества награждают граждан, проявивших самоотверженность, мужество и отвагу, в том числе и при исполнении воинского долга. Кавалеры трех орденов Мужества при совершении очередного самоотверженного поступка, могут быть представлены к званию Героя России.
Ранее URA.RU сообщало, что в Далматовском районе родственникам двух солдат вручили ордена Мужества. Молодые парни погибли в военных действиях на Украине и были награждены посмертно.
О начале спецоперации на территории Украины 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. Целью военной операции были объявлены денацификация и демилитаризация Украины.
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