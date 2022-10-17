Германия ввела новое правило для получения виз россиянами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие завода MC Bauchemie. Тюмень, флаг германии, флаг россии
Выписка о финансах должна быть из поддающегося проверке банка Фото:
новость из сюжета
Россиянам ограничивают выдачу виз

Чтобы получить визу в Германию, граждане России должны предоставить выписку о наличии финансовых средств на время пребывания из банка, работающего в Евросоюзе. Об этом сообщает Visametric.

«Необходимо предоставить доказательство наличия финансовых средств на время пребывания на территории государств-членов Шенгенского соглашения. К рассмотрению могут быть приняты только актуальные выписки, выданные на имя заявителя из поддающегося проверке банка, действующего в странах-членах ЕС», — сообщается в документе с перечнем необходимых бумаг для получения туристической визы, опубликованном на сайте визового центра.

Ранее Евросоюз ужесточил правила выдачи виз россиянам. Так, Евросоюзом были усилены меры проверок и контроля для россиян, желающих получить шенгенскую визу. Еврокомиссия также рекомендовала странам ЕС не принимать заявки от граждан России на визы, поданные в третьих странах, передает RT.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Чтобы получить визу в Германию, граждане России должны предоставить выписку о наличии финансовых средств на время пребывания из банка, работающего в Евросоюзе. Об этом сообщает Visametric. «Необходимо предоставить доказательство наличия финансовых средств на время пребывания на территории государств-членов Шенгенского соглашения. К рассмотрению могут быть приняты только актуальные выписки, выданные на имя заявителя из поддающегося проверке банка, действующего в странах-членах ЕС», — сообщается в документе с перечнем необходимых бумаг для получения туристической визы, опубликованном на сайте визового центра. Ранее Евросоюз ужесточил правила выдачи виз россиянам. Так, Евросоюзом были усилены меры проверок и контроля для россиян, желающих получить шенгенскую визу. Еврокомиссия также рекомендовала странам ЕС не принимать заявки от граждан России на визы, поданные в третьих странах, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...