Германия ввела новое правило для получения виз россиянами

17 октября 2022 в 20:13 Размер текста - 17 +

Выписка о финансах должна быть из поддающегося проверке банка Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Россиянам ограничивают выдачу виз Чтобы получить визу в Германию, граждане России должны предоставить выписку о наличии финансовых средств на время пребывания из банка, работающего в Евросоюзе. Об этом сообщает Visametric. «Необходимо предоставить доказательство наличия финансовых средств на время пребывания на территории государств-членов Шенгенского соглашения. К рассмотрению могут быть приняты только актуальные выписки, выданные на имя заявителя из поддающегося проверке банка, действующего в странах-членах ЕС», — сообщается в документе с перечнем необходимых бумаг для получения туристической визы, опубликованном на сайте визового центра. Ранее Евросоюз ужесточил правила выдачи виз россиянам. Так, Евросоюзом были усилены меры проверок и контроля для россиян, желающих получить шенгенскую визу. Еврокомиссия также рекомендовала странам ЕС не принимать заявки от граждан России на визы, поданные в третьих странах, передает RT.

Чтобы получить визу в Германию, граждане России должны предоставить выписку о наличии финансовых средств на время пребывания из банка, работающего в Евросоюзе. Об этом сообщает Visametric. «Необходимо предоставить доказательство наличия финансовых средств на время пребывания на территории государств-членов Шенгенского соглашения. К рассмотрению могут быть приняты только актуальные выписки, выданные на имя заявителя из поддающегося проверке банка, действующего в странах-членах ЕС», — сообщается в документе с перечнем необходимых бумаг для получения туристической визы, опубликованном на сайте визового центра. Ранее Евросоюз ужесточил правила выдачи виз россиянам. Так, Евросоюзом были усилены меры проверок и контроля для россиян, желающих получить шенгенскую визу. Еврокомиссия также рекомендовала странам ЕС не принимать заявки от граждан России на визы, поданные в третьих странах, передает RT.