ЕС ужесточает правила выдачи виз россиянам 30 сентября 2022 в 19:04 Размер текста - 17 + Россиянам станет сложнее получить визу в Европу Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Россиянам ограничивают выдачу виз Евросоюз усилил меры проверок и контроля для россиян, желающих получить шенгенскую визу. Об этом сообщается на сайте Европейской комиссии. «Сегодня Комиссия представляет государствам-членам обновленные рекомендации по визовым процедурам, а также пограничному контролю для граждан России на внешних границах ЕС. Мы призываем к усилению проверок безопасности и скоординированному подходу к контролю на наших границах», — сообщили в Еврокомиссии. Ранее Финляндия закрыла въезд в страну для всех граждан РФ. Польша ограничила въезд россиянам по воздушным и морским путям. Варшава также потребовала от ЕС прекратить выдачу виз всем россиянам, пишет «Национальная служба новостей». Евросоюз усилил меры проверок и контроля для россиян, желающих получить шенгенскую визу. Об этом сообщается на сайте Европейской комиссии. «Сегодня Комиссия представляет государствам-членам обновленные рекомендации по визовым процедурам, а также пограничному контролю для граждан России на внешних границах ЕС. Мы призываем к усилению проверок безопасности и скоординированному подходу к контролю на наших границах», — сообщили в Еврокомиссии. Ранее Финляндия закрыла въезд в страну для всех граждан РФ. Польша ограничила въезд россиянам по воздушным и морским путям. Варшава также потребовала от ЕС прекратить выдачу виз всем россиянам, пишет «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям