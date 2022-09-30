ЕС ужесточает правила выдачи виз россиянам

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Заграничный паспорт гражданина Российской Федерации. Екатеринбург, загранпаспорт, путешествия, туристическая поездка, туризм, заграничный паспорт, шенген, шенгенская виза, визовый режим
Россиянам станет сложнее получить визу в Европу Фото:
новость из сюжета
Россиянам ограничивают выдачу виз

Евросоюз усилил меры проверок и контроля для россиян, желающих получить шенгенскую визу. Об этом сообщается на сайте Европейской комиссии.

«Сегодня Комиссия представляет государствам-членам обновленные рекомендации по визовым процедурам, а также пограничному контролю для граждан России на внешних границах ЕС. Мы призываем к усилению проверок безопасности и скоординированному подходу к контролю на наших границах», — сообщили в Еврокомиссии.

Ранее Финляндия закрыла въезд в страну для всех граждан РФ. Польша ограничила въезд россиянам по воздушным и морским путям. Варшава также потребовала от ЕС прекратить выдачу виз всем россиянам, пишет «Национальная служба новостей».

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Евросоюз усилил меры проверок и контроля для россиян, желающих получить шенгенскую визу. Об этом сообщается на сайте Европейской комиссии. «Сегодня Комиссия представляет государствам-членам обновленные рекомендации по визовым процедурам, а также пограничному контролю для граждан России на внешних границах ЕС. Мы призываем к усилению проверок безопасности и скоординированному подходу к контролю на наших границах», — сообщили в Еврокомиссии. Ранее Финляндия закрыла въезд в страну для всех граждан РФ. Польша ограничила въезд россиянам по воздушным и морским путям. Варшава также потребовала от ЕС прекратить выдачу виз всем россиянам, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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