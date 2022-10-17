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Военный самолет Су-34, врезавшийся в жилой дом в Ейске (Краснодарский край), не был сбит. Об этом заявил выживший пилот истребителя, который катапультировался перед столкновением. «Нет», — ответил пилот истребителя на вопрос очевидцев происшествия о том, был ли сбит самолет. Точную причину крушения Су-34 летчик не назвал. Ранее сообщалось, что Су-34 врезался в жилой дом в Ейске. В МЧС РФ сообщали, что число пострадавших превысило 20 человек. На место происшествия вылетел глава МЧС РФ Александр Куренков и министр здравоохранения России Михаил Мурашко. На данный момент пожар локализован. Губернатор Краснодара Вениамин Кондратьев пообещал купить жителям новые квартиры, если здание не восстановят.