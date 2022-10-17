17 октября 2022

Пилот истребителя, упавшего в Ейске, отверг популярную версию причины крушения. Видео

Летчик упавшего в Ейске истребителя заявил, что он не был сбит
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Летно-тактические учения многофункционального истребителя-бомбандировщика СУ-34 на аэродроме Шагол. Челябинск , аэродром, ввс россии, истребитель, бомбардировщик, су-34, авиационный комплекс
Истребитель Су-34, врезавшийся в дом в Ейске, не был сбит, заявил пилот самолета Фото:

Военный самолет Су-34, врезавшийся в жилой дом в Ейске (Краснодарский край), не был сбит. Об этом заявил выживший пилот истребителя, который катапультировался перед столкновением.

«Нет», — ответил пилот истребителя на вопрос очевидцев происшествия о том, был ли сбит самолет. Точную причину крушения Су-34 летчик не назвал.

Ранее сообщалось, что Су-34 врезался в жилой дом в Ейске. В МЧС РФ сообщали, что число пострадавших превысило 20 человек. На место происшествия вылетел глава МЧС РФ Александр Куренков и министр здравоохранения России Михаил Мурашко. На данный момент пожар локализован. Губернатор Краснодара Вениамин Кондратьев пообещал купить жителям новые квартиры, если здание не восстановят.

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Военный самолет Су-34, врезавшийся в жилой дом в Ейске (Краснодарский край), не был сбит. Об этом заявил выживший пилот истребителя, который катапультировался перед столкновением. «Нет», — ответил пилот истребителя на вопрос очевидцев происшествия о том, был ли сбит самолет. Точную причину крушения Су-34 летчик не назвал. Ранее сообщалось, что Су-34 врезался в жилой дом в Ейске. В МЧС РФ сообщали, что число пострадавших превысило 20 человек. На место происшествия вылетел глава МЧС РФ Александр Куренков и министр здравоохранения России Михаил Мурашко. На данный момент пожар локализован. Губернатор Краснодара Вениамин Кондратьев пообещал купить жителям новые квартиры, если здание не восстановят.
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© Служба новостей «URA.RU»
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