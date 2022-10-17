Глава Краснодарского края Кондратьев: после крушения Су-34 в Ейске ввели режим ЧС

Вениамин Кондратьев ввел режим ЧС в Ейске
На месте крушения военного самолета Су-34 в Ейске введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«В Ейске ввели режим ЧС», — написал Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале. Это произошло после крушения военного самолета.
Ранее сообщалось, что военный самолет Су-34 врезался в жилой дом в Ейске. Пилот истребителя заявил, что воздушное судно не было сбито. В МЧС РФ сообщали, что количество пострадавших при ЧП превышает 20 человек. На данный момент пожар локализован.
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