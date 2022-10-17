17 октября 2022

Глава Краснодарского края Кондратьев: после крушения Су-34 в Ейске ввели режим ЧС

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Первый день Международного Форума Добровольцев. Сочи, кондратьев вениамин
Вениамин Кондратьев ввел режим ЧС в Ейске Фото:

На месте крушения военного самолета Су-34 в Ейске введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«В Ейске ввели режим ЧС», — написал Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале. Это произошло после крушения военного самолета.

Ранее сообщалось, что военный самолет Су-34 врезался в жилой дом в Ейске. Пилот истребителя заявил, что воздушное судно не было сбито. В МЧС РФ сообщали, что количество пострадавших при ЧП превышает 20 человек. На данный момент пожар локализован.

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На месте крушения военного самолета Су-34 в Ейске введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. «В Ейске ввели режим ЧС», — написал Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале. Это произошло после крушения военного самолета. Ранее сообщалось, что военный самолет Су-34 врезался в жилой дом в Ейске. Пилот истребителя заявил, что воздушное судно не было сбито. В МЧС РФ сообщали, что количество пострадавших при ЧП превышает 20 человек. На данный момент пожар локализован.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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