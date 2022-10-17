Власти Палестины заявили о давлении США из-за разговора с Путиным

В США заволновались из-за разговора Путина и президента Палестины в Астане
США оказывают давление на Палестину из-за разговора с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль. Ранее палестинский президент Махмуд Аббас встретился с российским лидером в Астане.
«После этой беседы двух лидеров появилось американское давление на нас», — сказал он. Его слова передают «Известия».
Ранее Путин принимал участие на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане. Помощник президента сообщал, что глава государства намерен обсудить там вопросы экономического сотрудничества.
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