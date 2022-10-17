17 октября 2022

Власти Палестины заявили о давлении США из-за разговора с Путиным

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Путин в Астане. Астана, путин владимир
В США заволновались из-за разговора Путина и президента Палестины в Астане Фото:

США оказывают давление на Палестину из-за разговора с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль. Ранее палестинский президент Махмуд Аббас встретился с российским лидером в Астане.

«После этой беседы двух лидеров появилось американское давление на нас», — сказал он. Его слова передают «Известия».

Ранее Путин принимал участие на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане. Помощник президента сообщал, что глава государства намерен обсудить там вопросы экономического сотрудничества.

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США оказывают давление на Палестину из-за разговора с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль. Ранее палестинский президент Махмуд Аббас встретился с российским лидером в Астане. «После этой беседы двух лидеров появилось американское давление на нас», — сказал он. Его слова передают «Известия». Ранее Путин принимал участие на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане. Помощник президента сообщал, что глава государства намерен обсудить там вопросы экономического сотрудничества.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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