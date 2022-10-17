Власти Палестины заявили о давлении США из-за разговора с Путиным 18 октября 2022 в 03:06 Размер текста - 17 + В США заволновались из-за разговора Путина и президента Палестины в Астане Фото: Владимир Андреев © URA.RU США оказывают давление на Палестину из-за разговора с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль. Ранее палестинский президент Махмуд Аббас встретился с российским лидером в Астане. «После этой беседы двух лидеров появилось американское давление на нас», — сказал он. Его слова передают «Известия». Ранее Путин принимал участие на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане. Помощник президента сообщал, что глава государства намерен обсудить там вопросы экономического сотрудничества. США оказывают давление на Палестину из-за разговора с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль. Ранее палестинский президент Махмуд Аббас встретился с российским лидером в Астане. «После этой беседы двух лидеров появилось американское давление на нас», — сказал он. Его слова передают «Известия». Ранее Путин принимал участие на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане. Помощник президента сообщал, что глава государства намерен обсудить там вопросы экономического сотрудничества. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям