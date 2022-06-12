Песков рассказал о возвращении зарубежных брендов в РФ

Власти РФ обеспечат благоприятные условия для вернувшихся западных компаний, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Многие западные компании намерены вернуться на российский рынок при первой возможности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, многие предприниматели вынуждены пережидать из-за санкций Евросоюза и США.

«Есть решение отдельных правительств, есть решение Евросоюза как интеграционного объединения, есть директива для всех вассалов со стороны США, но очень многие предприниматели и из Америки, и из Европы вынуждены, к сожалению, сейчас пережидать. И при первой возможности они намерены обратно вернуться на наш рынок», — приводит слова Дмитрия Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь отметил, что многим из ушедших компаний будет тяжелее вернуться в Россию. Он связал это с современными рыночными условиями. При этом к тем компаниям, которые остались в России, российские власти относятся чрезвычайно бережно, подчеркнул Песков. Тем, кто решит вернуться, власти РФ также намерены создать благоприятные условия в будущем.

Россия начала вынужденную спецоперацию на Украине для защиты мирного населения Донбасса от геноцида киевской власти. Из-за этого на Россию были наложены жесткие санкции. Часть зарубежных компаний уже ушла с рынка. Правда, через несколько месяцев некоторые из них вернулись и открылись под новыми наименованиями. Шведская фирма IKEA и испанская компания Inditex (бренды Massimo Dutti, Zara, Pull & Bear, Bershka, Stradivarius, Zara Home) могут вновь открыться в РФ, если найдут такую возможность. IKEA после ухода с российского рынка продолжит выплачивать зарплату более 15 тысячам сотрудников из России.

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