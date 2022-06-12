Песков рассказал о возвращении зарубежных брендов в РФ

Многие западные компании намерены вернуться на российский рынок при первой возможности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, многие предприниматели вынуждены пережидать из-за санкций Евросоюза и США.
«Есть решение отдельных правительств, есть решение Евросоюза как интеграционного объединения, есть директива для всех вассалов со стороны США, но очень многие предприниматели и из Америки, и из Европы вынуждены, к сожалению, сейчас пережидать. И при первой возможности они намерены обратно вернуться на наш рынок», — приводит слова Дмитрия Пескова ТАСС.
Пресс-секретарь отметил, что многим из ушедших компаний будет тяжелее вернуться в Россию. Он связал это с современными рыночными условиями. При этом к тем компаниям, которые остались в России, российские власти относятся чрезвычайно бережно, подчеркнул Песков. Тем, кто решит вернуться, власти РФ также намерены создать благоприятные условия в будущем.
Россия начала вынужденную спецоперацию на Украине для защиты мирного населения Донбасса от геноцида киевской власти. Из-за этого на Россию были наложены жесткие санкции. Часть зарубежных компаний уже ушла с рынка. Правда, через несколько месяцев некоторые из них вернулись и открылись под новыми наименованиями. Шведская фирма IKEA и испанская компания Inditex (бренды Massimo Dutti, Zara, Pull & Bear, Bershka, Stradivarius, Zara Home) могут вновь открыться в РФ, если найдут такую возможность. IKEA после ухода с российского рынка продолжит выплачивать зарплату более 15 тысячам сотрудников из России.
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.
Многие западные компании намерены вернуться на российский рынок при первой возможности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, многие предприниматели вынуждены пережидать из-за санкций Евросоюза и США. «Есть решение отдельных правительств, есть решение Евросоюза как интеграционного объединения, есть директива для всех вассалов со стороны США, но очень многие предприниматели и из Америки, и из Европы вынуждены, к сожалению, сейчас пережидать. И при первой возможности они намерены обратно вернуться на наш рынок», — приводит слова Дмитрия Пескова ТАСС. Пресс-секретарь отметил, что многим из ушедших компаний будет тяжелее вернуться в Россию. Он связал это с современными рыночными условиями. При этом к тем компаниям, которые остались в России, российские власти относятся чрезвычайно бережно, подчеркнул Песков. Тем, кто решит вернуться, власти РФ также намерены создать благоприятные условия в будущем. Россия начала вынужденную спецоперацию на Украине для защиты мирного населения Донбасса от геноцида киевской власти. Из-за этого на Россию были наложены жесткие санкции. Часть зарубежных компаний уже ушла с рынка. Правда, через несколько месяцев некоторые из них вернулись и открылись под новыми наименованиями. Шведская фирма IKEA и испанская компания Inditex (бренды Massimo Dutti, Zara, Pull & Bear, Bershka, Stradivarius, Zara Home) могут вновь открыться в РФ, если найдут такую возможность. IKEA после ухода с российского рынка продолжит выплачивать зарплату более 15 тысячам сотрудников из России.