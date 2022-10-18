В России призвали отобрать один из штатов Америки

«Коммунисты России» предложили отобрать у США Аляску

18 октября 2022 в 10:27 Размер текста - 17 +

По словам Сергея Малинковича, передача Аляски американцам — одна из крупнейших геополитических ошибок царской власти Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российская политическая партия «Коммунисты России» считают передачу Аляски США геополитической ошибкой и призывают отобрать ее обратно. Об этом сообщает председатель партии Сергей Малинкович. «Передача Аляски американцам — одна из крупнейших геополитических ошибок царской власти. Сделка явно была непрозрачной, совершалась под сильным политическим давлением и с участием агентов влияния в царской администрации <…> Однако прецеденты в мировой истории были, когда территорию возвращали назад и нам России нужно опираться на них », — заявил Малинкович. Его слова приводит РИА «Новости». Он также призвал власти РФ начать проведение соответствующей работы. По словам председателя, за время владения штатом, американские власти подвергали репрессиям коренные народы алеутов, которые проживали на территории Аляски. США стали владельцами территории 155 лет назад. Ранее в США испугались, что Россия вернет себе Аляску. Это связано с тем, что РФ активно осваивает Арктику, имеет большой военный потенциал в регионе. И это значит, что Россия может вернуть и Аляску. Также США предрекли потерю Аляски после ответа России на санкции, сообщает телеканал 360. Помимо этого, в США уточняли о приближении боевых кораблей ВМФ России и ВМС Китая к берегам Аляски, пишет «Федеральная агентство новостей».

Российская политическая партия «Коммунисты России» считают передачу Аляски США геополитической ошибкой и призывают отобрать ее обратно. Об этом сообщает председатель партии Сергей Малинкович. «Передача Аляски американцам — одна из крупнейших геополитических ошибок царской власти. Сделка явно была непрозрачной, совершалась под сильным политическим давлением и с участием агентов влияния в царской администрации <…> Однако прецеденты в мировой истории были, когда территорию возвращали назад и нам России нужно опираться на них », — заявил Малинкович. Его слова приводит РИА «Новости». Он также призвал власти РФ начать проведение соответствующей работы. По словам председателя, за время владения штатом, американские власти подвергали репрессиям коренные народы алеутов, которые проживали на территории Аляски. США стали владельцами территории 155 лет назад. Ранее в США испугались, что Россия вернет себе Аляску. Это связано с тем, что РФ активно осваивает Арктику, имеет большой военный потенциал в регионе. И это значит, что Россия может вернуть и Аляску. Также США предрекли потерю Аляски после ответа России на санкции, сообщает телеканал 360. Помимо этого, в США уточняли о приближении боевых кораблей ВМФ России и ВМС Китая к берегам Аляски, пишет «Федеральная агентство новостей».