Володин предложил штрафовать россиян на 10 млн рублей за распространение ЛГБТ

18 октября 2022 в 10:23 Размер текста - 17 +

По словам Вячеслава Володина, новый законопроект о пропаганде ЛГБТ может налагать штраф до 10 миллионов рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Абсолютное большинство россиян высказалось за необходимость запрета пропаганды нетрадиционных отношений, которые будут налагать штраф до 10 миллионов рублей. Об этом сообщил в своем telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. «О запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений <…> Вопрос важный <…> Абсолютное большинство высказалось за необходимость запрета пропаганды нетрадиционных отношений. <…> Принято решение на следующей неделе 27 октября рассмотреть соответствующие законопроекты <…> Штрафы за нарушение закона составят до 800 тысяч рублей для физических лиц и до 10 миллионов рублей — для юридических», — написал он в своем telegram-канале. Володин также заявлял, что Россия вышла из парламентской ассамблеи совета Европы (ПАСЕ) из-за отсутствия парламентариев-геев. Ранее слушания о запрете ЛГБТ-пропаганды в России были перенесены Советом Госдумы.

Абсолютное большинство россиян высказалось за необходимость запрета пропаганды нетрадиционных отношений, которые будут налагать штраф до 10 миллионов рублей. Об этом сообщил в своем telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. «О запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений <…> Вопрос важный <…> Абсолютное большинство высказалось за необходимость запрета пропаганды нетрадиционных отношений. <…> Принято решение на следующей неделе 27 октября рассмотреть соответствующие законопроекты <…> Штрафы за нарушение закона составят до 800 тысяч рублей для физических лиц и до 10 миллионов рублей — для юридических», — написал он в своем telegram-канале. Володин также заявлял, что Россия вышла из парламентской ассамблеи совета Европы (ПАСЕ) из-за отсутствия парламентариев-геев. Ранее слушания о запрете ЛГБТ-пропаганды в России были перенесены Советом Госдумы.