Володин предложил штрафовать россиян на 10 млн рублей за распространение ЛГБТ

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Организационное собрание фракции политической партии
По словам Вячеслава Володина, новый законопроект о пропаганде ЛГБТ может налагать штраф до 10 миллионов рублей Фото:

Абсолютное большинство россиян высказалось за необходимость запрета пропаганды нетрадиционных отношений, которые будут налагать штраф до 10 миллионов рублей. Об этом сообщил в своем telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«О запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений <…> Вопрос важный <…> Абсолютное большинство высказалось за необходимость запрета пропаганды нетрадиционных отношений. <…> Принято решение на следующей неделе 27 октября рассмотреть соответствующие законопроекты <…> Штрафы за нарушение закона составят до 800 тысяч рублей для физических лиц и до 10 миллионов рублей — для юридических», — написал он в своем telegram-канале.

Володин также заявлял, что Россия вышла из парламентской ассамблеи совета Европы (ПАСЕ) из-за отсутствия парламентариев-геев. Ранее слушания о запрете ЛГБТ-пропаганды в России были перенесены Советом Госдумы.

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Абсолютное большинство россиян высказалось за необходимость запрета пропаганды нетрадиционных отношений, которые будут налагать штраф до 10 миллионов рублей. Об этом сообщил в своем telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. «О запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений <…> Вопрос важный <…> Абсолютное большинство высказалось за необходимость запрета пропаганды нетрадиционных отношений. <…> Принято решение на следующей неделе 27 октября рассмотреть соответствующие законопроекты <…> Штрафы за нарушение закона составят до 800 тысяч рублей для физических лиц и до 10 миллионов рублей — для юридических», — написал он в своем telegram-канале. Володин также заявлял, что Россия вышла из парламентской ассамблеи совета Европы (ПАСЕ) из-за отсутствия парламентариев-геев. Ранее слушания о запрете ЛГБТ-пропаганды в России были перенесены Советом Госдумы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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