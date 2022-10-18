Более чем треть регионов России завершила мероприятия по частичной мобилизации. Об этом заявили главы и пресс-службы регионов.
Первой план по мобилизации, 29 сентября, выполнила Республика Тыва, сообщили в пресс-службе правительства региона. Затем, 30 сентября, о завершении набора резервистов отчитались глава Бурятии Алексей Цыденов и власти Хакассии.
В Москве и Подмосковье частичная мобилизация завершилась 17 октября. Об этом сообщили мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Всего уже 39 регионов закончили призыв резервистов. Остальные субъекты РФ, по поручению президент России Владимира Путина, которое он озвучил во время рабочего визита в Казахстан 14 октября, должны завершить мобилизационные мероприятия в течение двух недель.
URA.RU
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Более чем треть регионов России завершила мероприятия по частичной мобилизации. Об этом заявили главы и пресс-службы регионов. Первой план по мобилизации, 29 сентября, выполнила Республика Тыва, сообщили в пресс-службе правительства региона. Затем, 30 сентября, о завершении набора резервистов отчитались глава Бурятии Алексей Цыденов и власти Хакассии. В Москве и Подмосковье частичная мобилизация завершилась 17 октября. Об этом сообщили мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Всего уже 39 регионов закончили призыв резервистов. Остальные субъекты РФ, по поручению президент России Владимира Путина, которое он озвучил во время рабочего визита в Казахстан 14 октября, должны завершить мобилизационные мероприятия в течение двух недель.