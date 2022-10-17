17 октября 2022

Из Пермского края продолжилась отправка мобилизованных

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка мобилизованных. Тюмень , прощание, мобилизация, мобилизованные, отправка мобилизованных, проводы мобилизованных, прощание с мобилизованными
Мобилизованные отправились на сборный пункт в Пермь Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

На сборный пункт военкомата Пермского края сегодня отправились новые мобилизованные. Так, об отправке официально сообщили в мэрии Чусового.

«Сегодня от Чусовского военкомата отправилась очередная группа мобилизованных чусовлян. В самые тяжелые времена страна призвала своих воинов на защиту своих традиций, своей свободы, своего народа», — сообщается на странице администрации Чусовского городского округа.

13 октября военком Прикамья Александр Коковин говорил, что регион продолжит отправку мобилизованных в учебные центры. «Первую часть [резервистов] мы отправили, это и является 100-процентным выполнением плана», — объяснил он слова губернатора Дмитрия Махонина о выполнении задачи по мобилизации. Глава Пермского края сегодня объявил о выплатах каждому мобилизованному пермяку по 100 тысяч рублей.

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

На сборный пункт военкомата Пермского края сегодня отправились новые мобилизованные. Так, об отправке официально сообщили в мэрии Чусового. «Сегодня от Чусовского военкомата отправилась очередная группа мобилизованных чусовлян. В самые тяжелые времена страна призвала своих воинов на защиту своих традиций, своей свободы, своего народа», — сообщается на странице администрации Чусовского городского округа. 13 октября военком Прикамья Александр Коковин говорил, что регион продолжит отправку мобилизованных в учебные центры. «Первую часть [резервистов] мы отправили, это и является 100-процентным выполнением плана», — объяснил он слова губернатора Дмитрия Махонина о выполнении задачи по мобилизации. Глава Пермского края сегодня объявил о выплатах каждому мобилизованному пермяку по 100 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...