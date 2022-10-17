Из Пермского края продолжилась отправка мобилизованных

На сборный пункт военкомата Пермского края сегодня отправились новые мобилизованные. Так, об отправке официально сообщили в мэрии Чусового.
«Сегодня от Чусовского военкомата отправилась очередная группа мобилизованных чусовлян. В самые тяжелые времена страна призвала своих воинов на защиту своих традиций, своей свободы, своего народа», — сообщается на странице администрации Чусовского городского округа.
13 октября военком Прикамья Александр Коковин говорил, что регион продолжит отправку мобилизованных в учебные центры. «Первую часть [резервистов] мы отправили, это и является 100-процентным выполнением плана», — объяснил он слова губернатора Дмитрия Махонина о выполнении задачи по мобилизации. Глава Пермского края сегодня объявил о выплатах каждому мобилизованному пермяку по 100 тысяч рублей.
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