Из Пермского края продолжилась отправка мобилизованных

18 октября 2022 в 13:10 Размер текста - 17 +

Мобилизованные отправились на сборный пункт в Пермь Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России На сборный пункт военкомата Пермского края сегодня отправились новые мобилизованные. Так, об отправке официально сообщили в мэрии Чусового. «Сегодня от Чусовского военкомата отправилась очередная группа мобилизованных чусовлян. В самые тяжелые времена страна призвала своих воинов на защиту своих традиций, своей свободы, своего народа», — сообщается на странице администрации Чусовского городского округа. 13 октября военком Прикамья Александр Коковин говорил, что регион продолжит отправку мобилизованных в учебные центры. «Первую часть [резервистов] мы отправили, это и является 100-процентным выполнением плана», — объяснил он слова губернатора Дмитрия Махонина о выполнении задачи по мобилизации. Глава Пермского края сегодня объявил о выплатах каждому мобилизованному пермяку по 100 тысяч рублей.

На сборный пункт военкомата Пермского края сегодня отправились новые мобилизованные. Так, об отправке официально сообщили в мэрии Чусового. «Сегодня от Чусовского военкомата отправилась очередная группа мобилизованных чусовлян. В самые тяжелые времена страна призвала своих воинов на защиту своих традиций, своей свободы, своего народа», — сообщается на странице администрации Чусовского городского округа. 13 октября военком Прикамья Александр Коковин говорил, что регион продолжит отправку мобилизованных в учебные центры. «Первую часть [резервистов] мы отправили, это и является 100-процентным выполнением плана», — объяснил он слова губернатора Дмитрия Махонина о выполнении задачи по мобилизации. Глава Пермского края сегодня объявил о выплатах каждому мобилизованному пермяку по 100 тысяч рублей.