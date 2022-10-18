Зеленский: на Украине разрушены 30% электростанций

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Клипарт. разное. 26 июня 2014г, тепло, электростанция, отопление, тэц, труба
Зеленский сообщил, что 30% украинских электростанций были разрушены Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

После продолжительных ударов на территории Украины, президент Владимир Зеленский заявил, что с 10 октября были разрушены 30% украинских электростанций. Об этом глава государства сообщил у себя в Twitter (заблокирован на территории РФ).

«С 10 октября 30% украинских электростанций были разрушены, что привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране», — заявил Зеленский. Также он добавил, что пространства для переговоров с Россией не осталось.

Вооруженные силы РФ начали наносить массированные удары по критической структуре Украины 10 октября. После взрывов некоторые украинские города остались без света и выхода в интернет.

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После продолжительных ударов на территории Украины, президент Владимир Зеленский заявил, что с 10 октября были разрушены 30% украинских электростанций. Об этом глава государства сообщил у себя в Twitter (заблокирован на территории РФ). «С 10 октября 30% украинских электростанций были разрушены, что привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране», — заявил Зеленский. Также он добавил, что пространства для переговоров с Россией не осталось. Вооруженные силы РФ начали наносить массированные удары по критической структуре Украины 10 октября. После взрывов некоторые украинские города остались без света и выхода в интернет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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