Зеленский: на Украине разрушены 30% электростанций

Зеленский сообщил, что 30% украинских электростанций были разрушены
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
После продолжительных ударов на территории Украины, президент Владимир Зеленский заявил, что с 10 октября были разрушены 30% украинских электростанций. Об этом глава государства сообщил у себя в Twitter (заблокирован на территории РФ).
«С 10 октября 30% украинских электростанций были разрушены, что привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране», — заявил Зеленский. Также он добавил, что пространства для переговоров с Россией не осталось.
Вооруженные силы РФ начали наносить массированные удары по критической структуре Украины 10 октября. После взрывов некоторые украинские города остались без света и выхода в интернет.
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