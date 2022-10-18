Скандальный учебник, рекламирующий Рокфеллера, составляли разработчики ЕГЭ

18 октября 2022 в 15:56 Размер текста - 17 +

Авторами учебника по обществознанию являются Татьяна Лискова и Ольга Котова Фото: Анна Майорова © URA.RU Возмутивший родителей учебник по обществознанию для шестиклассников составляли авторы заданий к Единому государственному экзамену и к Государственной итоговой аттестации. Соответствующая информация есть на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ). Так, руководитель Федеральной комиссии по разработке контрольных измерительных материалов (КИМ) для ГИА по обществознанию Татьяна Лискова является старший научным сотрудником Института стратегии развития образования. В качестве примера ее научных работ можно привести в пример типовые экзаменационные варианты по обществознанию. Помимо этого, Лискова разработала модульный триактив-курс, тренажеры для подготовки к итоговым экзаменам и рабочие тетради для учеников от седьмого класса и выше. Вторым автором является заместитель руководителя Центра разработки КИМ ФИПИ Ольга Котова. Она также автор нескольких учебных материалов для подготовки школьников к экзаменам. Например, это комплекс материалов для подготовки учащихся к ОГЭ. Помимо этого, она является создателем пособия для подготовки к ЕГЭ. Также под ее началом вышел тренажер по обществознанию под названием «Я сдам ЕГЭ». Ранее в распоряжении URA.RU оказался школьный учебник по обществознанию для учеников шестого класса. Читатели, которые и предоставили скриншоты данного пособия, оказались недовольны идеями, которые транслируются в книге. Например, авторы рекламировали в учебнике скандальный «Римский клуб», основанный миллиардером Дэвидом Рокфеллером, а также называли УрФО самым грязным округом в России. Авторами учебника являются люди, которые занимаются созданием контрольно-измерительных пакетов (КИМ) для итоговых экзаменов Фото: читатель URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Возмутивший родителей учебник по обществознанию для шестиклассников составляли авторы заданий к Единому государственному экзамену и к Государственной итоговой аттестации. Соответствующая информация есть на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ). Так, руководитель Федеральной комиссии по разработке контрольных измерительных материалов (КИМ) для ГИА по обществознанию Татьяна Лискова является старший научным сотрудником Института стратегии развития образования. В качестве примера ее научных работ можно привести в пример типовые экзаменационные варианты по обществознанию. Помимо этого, Лискова разработала модульный триактив-курс, тренажеры для подготовки к итоговым экзаменам и рабочие тетради для учеников от седьмого класса и выше. Вторым автором является заместитель руководителя Центра разработки КИМ ФИПИ Ольга Котова. Она также автор нескольких учебных материалов для подготовки школьников к экзаменам. Например, это комплекс материалов для подготовки учащихся к ОГЭ. Помимо этого, она является создателем пособия для подготовки к ЕГЭ. Также под ее началом вышел тренажер по обществознанию под названием «Я сдам ЕГЭ». Ранее в распоряжении URA.RU оказался школьный учебник по обществознанию для учеников шестого класса. Читатели, которые и предоставили скриншоты данного пособия, оказались недовольны идеями, которые транслируются в книге. Например, авторы рекламировали в учебнике скандальный «Римский клуб», основанный миллиардером Дэвидом Рокфеллером, а также называли УрФО самым грязным округом в России.