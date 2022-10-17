В Пермском крае назначили временного куратора мобилизации

18 октября 2022 в 15:57 Размер текста - 17 +

Виктор Батмазов находится на больничном Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Исполняющим обязанности министра территориальной безопасности на время больничного Виктора Батмазова назначен его заместитель Альберт Марданов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства территориальной безопасности. Это ведомство курирует вопросы мобилизации в Прикамье. «Исполнять обязанности будет Марданов Альберт Наилевич», — отметили в пресс-службе. Виктор Батмазов ушел на больничный 17 октября. Ранее URA.RU сообщало о том, что Виктор Батмазов был госпитализирован. В пресс-службе министерства сообщали, что он проходит медицинское обследование. Его состояние удовлетворительное. Мобилизация в России проходит 21 сентября. В Пермском крае план выполнен на 100%. Однако отправки на этой неделе будут продолжены.

Исполняющим обязанности министра территориальной безопасности на время больничного Виктора Батмазова назначен его заместитель Альберт Марданов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства территориальной безопасности. Это ведомство курирует вопросы мобилизации в Прикамье. «Исполнять обязанности будет Марданов Альберт Наилевич», — отметили в пресс-службе. Виктор Батмазов ушел на больничный 17 октября. Ранее URA.RU сообщало о том, что Виктор Батмазов был госпитализирован. В пресс-службе министерства сообщали, что он проходит медицинское обследование. Его состояние удовлетворительное. Мобилизация в России проходит 21 сентября. В Пермском крае план выполнен на 100%. Однако отправки на этой неделе будут продолжены.