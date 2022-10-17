17 октября 2022

В Курганской области сожгли 50 000 пачек нелегальных сигарет. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Нелицензионная пачка сигарет. Курган, сигареты, пачка сигарет
Нелегальные сигареты изъяли летом (архивное фото) Фото:

В Курганской области в присутствии полицейских сожгли около 50 тыс. пачек немаркированных сигарет. Данная информация была размещена 18 октября на сайте областного УМВД,

«В рамках расследования уголовного дела были проведены необходимые экспертизы, после чего суд удовлетворил ходатайство следователя об уничтожении немаркированных сигарет. Сегодня табачные изделия сожжены в присутствии сотрудников полиции», — указано в сообщении.

Летом сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Курганской области изъяли около 50 тыс. пачек нелегальной табачной продукции. Полицейские возбудили уголовное дело по факту изготовления в целях сбыта поддельных специальных (акцизных) марок для маркировки табачных изделий.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области подпольно продавали сигареты из Республик Беларусь и Казахстан. Представители таможни отвечали, что ввоз сигарет из этих стран не может быть квалифицирован как контрабанда, так как между ними и Россией действует договор о Евразийском Экономическом Союзе.

Сигареты уничтожили в присутствии полицейских
Фото:
Всего было изъято около 50 000 пачек сигарет
Фото:

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В Курганской области в присутствии полицейских сожгли около 50 тыс. пачек немаркированных сигарет. Данная информация была размещена 18 октября на сайте областного УМВД, «В рамках расследования уголовного дела были проведены необходимые экспертизы, после чего суд удовлетворил ходатайство следователя об уничтожении немаркированных сигарет. Сегодня табачные изделия сожжены в присутствии сотрудников полиции», — указано в сообщении. Летом сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Курганской области изъяли около 50 тыс. пачек нелегальной табачной продукции. Полицейские возбудили уголовное дело по факту изготовления в целях сбыта поддельных специальных (акцизных) марок для маркировки табачных изделий. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области подпольно продавали сигареты из Республик Беларусь и Казахстан. Представители таможни отвечали, что ввоз сигарет из этих стран не может быть квалифицирован как контрабанда, так как между ними и Россией действует договор о Евразийском Экономическом Союзе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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