Челябинский сенатор раскритиковала учебник по обществознанию, возмутивший родителей

Маргарита Павлова заявила, что необходима экспертиза подобных учебников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Член Совета Федерации от Челябинской области Маргарита Павлова раскритиковала российский учебник обществознания за шестой класс, в котором, как она считает, пропагандируются западные идеи. Как сообщила URA.RU сенатор, необходима экспертиза подобных учебников.

«В этом учебнике пропагандируются западные ценности. Просматривая подобные издания, складывается ощущение, что образование находится в руках наших врагов. Здесь необходима экспертиза», — прокомментировала сенатор жалобы родителей на учебник.

Павлова отметила, что с учетом проводимой спецоперации родители стали более внимательны к тому, чему учат детей в школах. Сенатор считает справедливым, что содержание учебника бдительные родители вынесли на обсуждение общественности.

«При этом довольно сложно вести диалоги с Минпросвещения РФ на эту тему. На заседаниях комитета Совета Федерации, порой складывается впечатление, что никто ни за что не отвечает», — отметила сенатор.

С жалобой на содержание учебника в редакцию URA.RU обратились родители учеников одной из школ. Они обратили внимание на то, как детям внушают, что рост населения ведет к бедности и нищете, а самой первой организацией, из числах тех, кто борется за спасение человечества, назван Римский клуб, созданный миллиардером Дэвидом Рокфеллером. На деле клуб продвигал концепцию «нулевого роста», согласно которой войны и эпидемии следует считать положительными факторами.

Авторами учебника «Обществознание. 6 класс», выпущенного в 2022 году стали Ольга Котова и Татьяна Лискова. Эти же авторы составляли задание к Единому государственному экзамену и к Государственной итоговой аттестации. URA.RU направило запросы в Минпросвещения РФ и Рособрнадзор с просьбой прокомментировать жалобы родителей.