В команду мэра в ЯНАО нашли заместителя, отвечающего за финансы

В администрации Губкинского (ЯНАО) назначили нового замглавы, отвечающего за налоговую политику. Им стала экс-руководитель департамента финансов в Пуровском районе Ирина Гаевская, сообщили URA.RU в мэрии города.
«Заместитель главы администрации города, начальник департамента финансов и налоговой политики Гаевская Ирина Александровна приступила к своим обязанностям», — сообщили в ведомстве. Летом на эту должность в мэрии проводился конкурс.
Ранее Ирина Гаевская занимала аналогичный пост в администрации Пуровского района. Агентство направило запрос в ведомство.
Место замглавы, курирующего экономику, стало свободным после того, как его по семейным обстоятельствам покинула Дамира Сафаргалиева. Она проработала в качестве начальника депфинансов более трех лет.
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