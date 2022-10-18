В команду мэра в ЯНАО нашли заместителя, отвечающего за финансы

19 октября 2022 в 15:52 Размер текста - 17 +

Начальница из Пуровского района перешла на пост в мэрию Губкинского Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО В администрации Губкинского (ЯНАО) назначили нового замглавы, отвечающего за налоговую политику. Им стала экс-руководитель департамента финансов в Пуровском районе Ирина Гаевская, сообщили URA.RU в мэрии города. «Заместитель главы администрации города, начальник департамента финансов и налоговой политики Гаевская Ирина Александровна приступила к своим обязанностям», — сообщили в ведомстве. Летом на эту должность в мэрии проводился конкурс. Ранее Ирина Гаевская занимала аналогичный пост в администрации Пуровского района. Агентство направило запрос в ведомство. Место замглавы, курирующего экономику, стало свободным после того, как его по семейным обстоятельствам покинула Дамира Сафаргалиева. Она проработала в качестве начальника депфинансов более трех лет.

В администрации Губкинского (ЯНАО) назначили нового замглавы, отвечающего за налоговую политику. Им стала экс-руководитель департамента финансов в Пуровском районе Ирина Гаевская, сообщили URA.RU в мэрии города. «Заместитель главы администрации города, начальник департамента финансов и налоговой политики Гаевская Ирина Александровна приступила к своим обязанностям», — сообщили в ведомстве. Летом на эту должность в мэрии проводился конкурс. Ранее Ирина Гаевская занимала аналогичный пост в администрации Пуровского района. Агентство направило запрос в ведомство. Место замглавы, курирующего экономику, стало свободным после того, как его по семейным обстоятельствам покинула Дамира Сафаргалиева. Она проработала в качестве начальника депфинансов более трех лет.