18 октября 2022
17 октября 2022

В команду мэра в ЯНАО нашли заместителя, отвечающего за финансы

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция с замгубернатора Воробьевым Анатолием. Курган, чиновница, женские руки
Начальница из Пуровского района перешла на пост в мэрию Губкинского Фото:
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

В администрации Губкинского (ЯНАО) назначили нового замглавы, отвечающего за налоговую политику. Им стала экс-руководитель департамента финансов в Пуровском районе Ирина Гаевская, сообщили URA.RU в мэрии города.

«Заместитель главы администрации города, начальник департамента финансов и налоговой политики Гаевская Ирина Александровна приступила к своим обязанностям», — сообщили в ведомстве. Летом на эту должность в мэрии проводился конкурс.

Ранее Ирина Гаевская занимала аналогичный пост в администрации Пуровского района. Агентство направило запрос в ведомство.

Место замглавы, курирующего экономику, стало свободным после того, как его по семейным обстоятельствам покинула Дамира Сафаргалиева. Она проработала в качестве начальника депфинансов более трех лет.

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В администрации Губкинского (ЯНАО) назначили нового замглавы, отвечающего за налоговую политику. Им стала экс-руководитель департамента финансов в Пуровском районе Ирина Гаевская, сообщили URA.RU в мэрии города. «Заместитель главы администрации города, начальник департамента финансов и налоговой политики Гаевская Ирина Александровна приступила к своим обязанностям», — сообщили в ведомстве. Летом на эту должность в мэрии проводился конкурс. Ранее Ирина Гаевская занимала аналогичный пост в администрации Пуровского района. Агентство направило запрос в ведомство. Место замглавы, курирующего экономику, стало свободным после того, как его по семейным обстоятельствам покинула Дамира Сафаргалиева. Она проработала в качестве начальника депфинансов более трех лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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