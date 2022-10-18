Сенатор Муратов назвал врагами России авторов учебника, оскорбивших регионы УрФО

Сенатор Муратов: оскорбившие регионы УрФО авторы учебника по «Обществознанию» — враги России

18 октября 2022 в 18:17 Размер текста - 17 +

Авторами скандального учебника являются составители заданий к ЕГЭ и ГИА Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В школьном учебнике «Обществознание. 6 класс» из серии «Сфера», разработанном научными сотрудниками «Федерального института педагогических измерений» («ФИПИ» — разрабатывает ЕГЭ, ОГЭ и государственные выпускные экзамены) высказана неверная позиция о том, что Россия плохо решает проблемы экологии в УрФО. Об этом в разговоре с URA.RU заявил зампредседателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации, сенатор от Курганской области Сергей Муратов. В редакцию URA.RU обратились читатели, которые предоставили скриншоты школьного учебника по обществознанию для учеников шестого класса. Родители оказались недовольны идеями, которые транслируются в книге. В частности, авторы рекламировали в учебнике скандальный «Римский клуб», а также называли УрФО самым грязным округом в России. «Этот учебник готовили враги России. Сегодня Россия очень много делает для экологии в отличие от той же Европы, которая сегодня больше говорит, чем делает. Они сейчас все угольные разрезы восстановили, опять начинают уголь добывать. У них вся зеленая энергетика пошла прахом. Я понимаю, что сегодня могут быть претензии в Челябинске, Екатеринбурге, но не больше, чем в той же Польше, где запущены все металлургические комбинаты. Да и в Германии. Мне кажется в учебнике явный перебор», — сказал Сергей Муратов. Сенатор подчеркнул, что в России слишком много вариаций учебников для конкретных школьных предметов. «У нас этих учебников столько, что не знаешь, какой из них прав. Одних учебников истории больше 100 штук. Сейчас, это будет в порядок приводиться, чтобы 2-3 учебника были утверждены. Это должны быть учебники истории, которые показывали бы великую Россию и ее великое строение, как государственности, богатейшую историю», — подчеркнул политик. Отметим, что авторами учебника являются заместитель директора по научно-методической работе ФГБНУ «Федерального института педагогических измерений» Ольга Котова и ведущий научный сотрудник «ФИПИ», руководитель Федеральной комиссии по разработке контрольных измерительных материалов для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования по обществознанию Татьяна Лискова. URA.RU направило запросы в Минпросвещения РФ и Рособрнадзор. На момент публикации ответов не поступило. Фото: читатели URA.RU Фото: читатели URA.RU

В школьном учебнике «Обществознание. 6 класс» из серии «Сфера», разработанном научными сотрудниками «Федерального института педагогических измерений» («ФИПИ» — разрабатывает ЕГЭ, ОГЭ и государственные выпускные экзамены) высказана неверная позиция о том, что Россия плохо решает проблемы экологии в УрФО. Об этом в разговоре с URA.RU заявил зампредседателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации, сенатор от Курганской области Сергей Муратов. В редакцию URA.RU обратились читатели, которые предоставили скриншоты школьного учебника по обществознанию для учеников шестого класса. Родители оказались недовольны идеями, которые транслируются в книге. В частности, авторы рекламировали в учебнике скандальный «Римский клуб», а также называли УрФО самым грязным округом в России. «Этот учебник готовили враги России. Сегодня Россия очень много делает для экологии в отличие от той же Европы, которая сегодня больше говорит, чем делает. Они сейчас все угольные разрезы восстановили, опять начинают уголь добывать. У них вся зеленая энергетика пошла прахом. Я понимаю, что сегодня могут быть претензии в Челябинске, Екатеринбурге, но не больше, чем в той же Польше, где запущены все металлургические комбинаты. Да и в Германии. Мне кажется в учебнике явный перебор», — сказал Сергей Муратов. Сенатор подчеркнул, что в России слишком много вариаций учебников для конкретных школьных предметов. «У нас этих учебников столько, что не знаешь, какой из них прав. Одних учебников истории больше 100 штук. Сейчас, это будет в порядок приводиться, чтобы 2-3 учебника были утверждены. Это должны быть учебники истории, которые показывали бы великую Россию и ее великое строение, как государственности, богатейшую историю», — подчеркнул политик. Отметим, что авторами учебника являются заместитель директора по научно-методической работе ФГБНУ «Федерального института педагогических измерений» Ольга Котова и ведущий научный сотрудник «ФИПИ», руководитель Федеральной комиссии по разработке контрольных измерительных материалов для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования по обществознанию Татьяна Лискова. URA.RU направило запросы в Минпросвещения РФ и Рособрнадзор. На момент публикации ответов не поступило.