27 сентября 2022

Пермский депутат мобилизован в зону СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка мобилизованных свердловчан с Орджоникидзевского военкомата. Екатеринбург, отправка в армию, новобранец, мобилизация, военный призыв, призыв в армию
Сергей Костин уехал в составе первой колонны Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Член молодежного парламента Пермского края Сергей Костин призван в рамках частичной мобилизации в зону СВО. Об этом URA.RU сообщил сам Сергей Костин. Он уехал в учебный центр в Елань (Свердловская область).

«Да, я мобилизован. Сейчас мы находимся в учебном центре в Елани», — отметил Сергей Костин. От дальнейших комментариев он отказался. В молодежный парламент Костина выдвинул депутат заксобрания Армен Гарслян («Единая Россия»). По данным источников URA.RU в политэлитах, Костин отправился в составе первой колонны мобилизованных 26 сентября.

Фотография с губахинцами, отбывающими в сборный пункт, размещена в группе «Информ Губаха» в соцсети «ВКонтакте». На ней в том числе есть Сергей Костин.

Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября. Будет призвано около 300 тысяч человек. Из Пермского края уехали уже две колонны. Ранее URA.RU рассказывало, что в военкоматы идут госслужащие и заводчане. Россия проводит спецоперацию по денацификации Украины с 24 февраля.

Сергей Костин — пятый справа

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Член молодежного парламента Пермского края Сергей Костин призван в рамках частичной мобилизации в зону СВО. Об этом URA.RU сообщил сам Сергей Костин. Он уехал в учебный центр в Елань (Свердловская область). «Да, я мобилизован. Сейчас мы находимся в учебном центре в Елани», — отметил Сергей Костин. От дальнейших комментариев он отказался. В молодежный парламент Костина выдвинул депутат заксобрания Армен Гарслян («Единая Россия»). По данным источников URA.RU в политэлитах, Костин отправился в составе первой колонны мобилизованных 26 сентября. Фотография с губахинцами, отбывающими в сборный пункт, размещена в группе «Информ Губаха» в соцсети «ВКонтакте». На ней в том числе есть Сергей Костин. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября. Будет призвано около 300 тысяч человек. Из Пермского края уехали уже две колонны. Ранее URA.RU рассказывало, что в военкоматы идут госслужащие и заводчане. Россия проводит спецоперацию по денацификации Украины с 24 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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