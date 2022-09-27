Пермский депутат мобилизован в зону СВО. Фото

28 сентября 2022 в 16:22 Размер текста - 17 +

Сергей Костин уехал в составе первой колонны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Член молодежного парламента Пермского края Сергей Костин призван в рамках частичной мобилизации в зону СВО. Об этом URA.RU сообщил сам Сергей Костин. Он уехал в учебный центр в Елань (Свердловская область). «Да, я мобилизован. Сейчас мы находимся в учебном центре в Елани», — отметил Сергей Костин. От дальнейших комментариев он отказался. В молодежный парламент Костина выдвинул депутат заксобрания Армен Гарслян («Единая Россия»). По данным источников URA.RU в политэлитах, Костин отправился в составе первой колонны мобилизованных 26 сентября. Фотография с губахинцами, отбывающими в сборный пункт, размещена в группе «Информ Губаха» в соцсети «ВКонтакте». На ней в том числе есть Сергей Костин. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября. Будет призвано около 300 тысяч человек. Из Пермского края уехали уже две колонны. Ранее URA.RU рассказывало, что в военкоматы идут госслужащие и заводчане. Россия проводит спецоперацию по денацификации Украины с 24 февраля. Сергей Костин — пятый справа Группа «Информ Губаха» @ВКонтакте

Член молодежного парламента Пермского края Сергей Костин призван в рамках частичной мобилизации в зону СВО. Об этом URA.RU сообщил сам Сергей Костин. Он уехал в учебный центр в Елань (Свердловская область). «Да, я мобилизован. Сейчас мы находимся в учебном центре в Елани», — отметил Сергей Костин. От дальнейших комментариев он отказался. В молодежный парламент Костина выдвинул депутат заксобрания Армен Гарслян («Единая Россия»). По данным источников URA.RU в политэлитах, Костин отправился в составе первой колонны мобилизованных 26 сентября. Фотография с губахинцами, отбывающими в сборный пункт, размещена в группе «Информ Губаха» в соцсети «ВКонтакте». На ней в том числе есть Сергей Костин. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября. Будет призвано около 300 тысяч человек. Из Пермского края уехали уже две колонны. Ранее URA.RU рассказывало, что в военкоматы идут госслужащие и заводчане. Россия проводит спецоперацию по денацификации Украины с 24 февраля.