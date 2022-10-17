В курганском Центре Илизарова вылечили пациентку из Беларуси с поражением кости

18 октября 2022 в 19:45 Размер текста - 17 +

Курганский Центр им. Илизарова в лидерах среди российских клиник по медицинскому туризму Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Врачи Центра им. Илизарова помогли пациентке из Беларуси, у которой был перелом лодыжки, осложненный инфекционным поражением кости (остеомиелитом). Об этом сообщает пресс-служба учреждения. «Пациентка из Республики Беларусь в 2021 году во время зимней прогулки получила перелом правой лодыжки с подвывихом стопы. Обычная бытовая травма обернулась для молодой женщины инвалидностью — перелом осложнился инфекционным поражением кости (остеомиелит). За год женщина сменила порядка трех профильных клиник у себя на родине и перенесла 6 операций на голеностопе, испытав на себе практически все известные методики лечения подобных травм. Но нога продолжала болеть и распухать от инфекции. Тогда женщина обратилась в Курган в Клинику костно-суставной инфекции Центра Илизарова», — говорится в сообщении НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова. В Центре Илизарова пациентке удалили омертвевший участок кости голеностопного сустава, провели остеосинтез аппаратом Илизарова, который она будет носить еще пару месяцев. Сейчас женщина готовится к выписке. В Центре им. Илизарова отмечают, что приток иностранных пациентов в клинику растет. Например, только гнойное травматолого-ортопедическое отделение принимает порядка 50 иностранных пациентов в год. Ранее URA.RU писало, что Курганский Центр им. Илизарова ведет научную деятельность, в том числе по разработке и совершенствованию методик лечения и модернизации аппаратов Илизарова. В клинике разработали лечение сросшихся пальцев у детей (синдактилии), травматолог-ортопед Илья Сутягин пишет научную работу по методу лечения застарелых переломов лодыжек с помощью аппарата Илизарова, врачи занимаются исследованием новых биодергадируемых имплантатов для лечения суставов и костей. Ранее Владимир Путин объявил 2022—2031 годы в России десятилетием науки и технологий. Как следует из соответствующего указа президента, данное решение призвано усилить роль науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны.

Врачи Центра им. Илизарова помогли пациентке из Беларуси, у которой был перелом лодыжки, осложненный инфекционным поражением кости (остеомиелитом). Об этом сообщает пресс-служба учреждения. «Пациентка из Республики Беларусь в 2021 году во время зимней прогулки получила перелом правой лодыжки с подвывихом стопы. Обычная бытовая травма обернулась для молодой женщины инвалидностью — перелом осложнился инфекционным поражением кости (остеомиелит). За год женщина сменила порядка трех профильных клиник у себя на родине и перенесла 6 операций на голеностопе, испытав на себе практически все известные методики лечения подобных травм. Но нога продолжала болеть и распухать от инфекции. Тогда женщина обратилась в Курган в Клинику костно-суставной инфекции Центра Илизарова», — говорится в сообщении НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова. В Центре Илизарова пациентке удалили омертвевший участок кости голеностопного сустава, провели остеосинтез аппаратом Илизарова, который она будет носить еще пару месяцев. Сейчас женщина готовится к выписке. В Центре им. Илизарова отмечают, что приток иностранных пациентов в клинику растет. Например, только гнойное травматолого-ортопедическое отделение принимает порядка 50 иностранных пациентов в год. Ранее URA.RU писало, что Курганский Центр им. Илизарова ведет научную деятельность, в том числе по разработке и совершенствованию методик лечения и модернизации аппаратов Илизарова. В клинике разработали лечение сросшихся пальцев у детей (синдактилии), травматолог-ортопед Илья Сутягин пишет научную работу по методу лечения застарелых переломов лодыжек с помощью аппарата Илизарова, врачи занимаются исследованием новых биодергадируемых имплантатов для лечения суставов и костей. Ранее Владимир Путин объявил 2022—2031 годы в России десятилетием науки и технологий. Как следует из соответствующего указа президента, данное решение призвано усилить роль науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны.