Курганский врач спасает людей с травмами

Молодой ученый изучает метод лечения застарелых переломов лодыжек

13 сентября 2022 в 09:54 Размер текста - 17 +

Молодой врач Центра им. Илизарова Илья Сутягин пишет научную работу по методу лечения застарелых переломов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Врач травматолог-ортопед Центра им. Илизарова Илья Сутягин изучает метод лечения застарелых переломов лодыжек. В период пандемии во всем мире обострилась эта проблема: пациентам с травмами лодыжек по объективным причинам не проводились неотложные операции, что приводило к деформациям и инвалидности. О научной работе, которая поможет врачам ставить пациентов на ноги, Сутягин рассказал URA.RU. По статистике переломы лодыжек — это наиболее частая причина получения инвалидности, в том числе из-за несвоевременного или неправильного лечения. Чаще такие травмы случаются у молодых мужчин во время занятий спортом и у пожилых женщин, у которых снижается костная плотность. «На сегодняшний день не существует единой концепции лечения застарелых повреждений голеностопного сустава (через 2-3 недели и дольше после травмы). Весь мир прекрасно знает, что делать со свежими переломами, и знает, что делать, когда кости неправильно срослись и появилась деформация. Что делать в промежуточный период, когда отломки кости еще не срослись и не планируют срастаться, мировая медицинская наука не дает четких рекомендаций. Моя работа направлена на лечение застарелых переломов лодыжек аппаратом Илизарова. Новизна в том, что мы создали классификацию переломов, основанную на плотности костной ткани в зависимости от типа перелома и сроков с момента травмы, а также алгоритм лечения в зависимости от клинических стадий. Аппарат Илизарова применялся в травматологии, но при застарелых повреждениях голеностопных суставов его применяли эпизодически и без какого-то системного подхода по той причине, что травму, как правило, лечили вовремя» — говорит Сутягин. В свои 27 лет Илья Сутягин оперирует, занимается научной деятельностью в Центре им. Илизарова и преподает Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Врачебное сообщество столкнулось с проблемой: лечить застарелые переломы также как свежие нельзя из-за остеопороза (снижения плотности кости), резорбции (концы костных отломков при неправильном положении в течение двух и более недель начинают рассасываться, анатомично их поставить уже нельзя) и образования между отломками рубцов. В Центре разработали новые методики лечения таких переломов с использованием аппарата Илизарова — непрямая закрытая постепенная репозиция отломков кости, управляемая позиционированием спиц и опор аппарата, а при неправильно сросшихся переломах лодыжек корригирующая остеотомия (устранение деформации кости или сустава путем искусственного перелома) с постепенным выведением стопы в правильное положение. Метод показывает хорошие результаты, в том числе, при лечении пожилых людей и пациентов с диабетом, которым тяжело переносить другие виды операций. В исследовании методики участвовали 56 пациентов Центра Илизарова с различной давностью травм. «У всех уже снят аппарат, половина из выборки вернулась к труду. Персональный „рекорд“ — перелом обеих лодыжек давностью 8 месяцев с момента травмы! 99% травматологов порекомендовали бы выполнить артродез — замыкание голеностопного сустава. Мы мало того, что вылечили перелом, вернули суставу подвижность, так еще и пациенты возвращаются к труду», — рассказывает молодой ученый. По словам Сутягина, благодаря научной работе врачи Центра пришли к пониманию, что делать с застарелыми травмами. Защита диссертации приведет к увеличению количества публикаций по этой теме, выйдет монография, методику включат в клинические рекомендации для лечения пациентов с застарелыми переломами лодыжек по всей стране. По теме диссертации у Сутягина вышло четыре публикации в научных изданиях, прочитаны шесть докладов на конференциях различного уровня. В исследовании ученого участвовали 56 пациентов, у многих лечение закончилось полным восстановлением Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Опыт курганских врачей интересен и зарубежным специалистам. Сутягин выступал с докладом на конгрессе франкоговорящих врачей ортопедов-травматологов в Марокко, где коллеги признались, что застарелые травмы лодыжек не лечат — они ждут, когда переломы срастутся, а затем выполняют реконструктивное вмешательство, либо замыкают сустав. Ильи Сутягин из семьи врачей. Окончил Тюменский медуниверситет по специальности «Лечебное дело», после чего поступил в ординатуру «Травматология и ортопедия». Сейчас аспирант в Центре им. акад. Г.А. Илизарова. «Я с пяти лет не представлял, что могу кем-то стать, кроме врача. Хотя до четвертого курса университета думал, что буду кем угодно, только не травматологом. Потом получилось так, что начал этим заниматься, стал травматологом-ортопедом и ни разу об этом не пожалел. Это прекрасная работа: ты всегда ставишь точный диагноз, нельзя ошибиться, что у пациента перелом, и видишь результат своей работы практически моментально», — говорит он. В Центре им. Илизарова Илья Сутягин работает более четырех лет, в его копилке уже 9 научных статей и 5 патентов на изобретения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Свою дальнейшую карьеру молодой ученый связывает с Центром им. акад. Г.А. Илизарова. «Нахождение центра в Кургане является как плюсом, так и минусом. Минус, потому что в маленьком городе маленький поток пациентов, а с другой стороны — это вторая по мощности ортопедическая клиника в стране и первая по мощности клиника гнойной остеологии в стране. Мы делали и делаем до половины всей научной продукции по травматологии и ортопедии в стране несмотря на то, что есть еще четыре НИИ. Здесь невероятные возможности и простор для творчества, здесь хорошая кузница кадров», — отмечает Сутягин. Илья Сутягин является автором и соавтором девяти научных статей, индексируемых в базе цитирования ВАК, пяти патентов на изобретения, шести рационализаторских предложений, методического пособия и клинических рекомендаций, лауреатом областных и городских премий. Он не только практикующий врач, но и преподаватель аккредитационно-симуляционного центра и учебного отдела ФГБУ «НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова» Минздрава России. В июне—июле 2022 года проходил стажировку в Главном военном госпитале имени академика Н.Н. Бурденко, куда отправился по личной инициативе, чтобы получить опыт лечения боевой травмы и ее последствий. Указом президента 2022—2031 годы в России объявлены Десятилетием науки и технологий. Основными задачами проведения десятилетия являются привлечение талантливой молодежи в научную сферу, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важнейших задач укрепления общества, повышение доступности информации о перспективах научной деятельности для граждан страны. 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Врач травматолог-ортопед Центра им. Илизарова Илья Сутягин изучает метод лечения застарелых переломов лодыжек. В период пандемии во всем мире обострилась эта проблема: пациентам с травмами лодыжек по объективным причинам не проводились неотложные операции, что приводило к деформациям и инвалидности. О научной работе, которая поможет врачам ставить пациентов на ноги, Сутягин рассказал URA.RU. По статистике переломы лодыжек — это наиболее частая причина получения инвалидности, в том числе из-за несвоевременного или неправильного лечения. Чаще такие травмы случаются у молодых мужчин во время занятий спортом и у пожилых женщин, у которых снижается костная плотность. «На сегодняшний день не существует единой концепции лечения застарелых повреждений голеностопного сустава (через 2-3 недели и дольше после травмы). Весь мир прекрасно знает, что делать со свежими переломами, и знает, что делать, когда кости неправильно срослись и появилась деформация. Что делать в промежуточный период, когда отломки кости еще не срослись и не планируют срастаться, мировая медицинская наука не дает четких рекомендаций. Моя работа направлена на лечение застарелых переломов лодыжек аппаратом Илизарова. Новизна в том, что мы создали классификацию переломов, основанную на плотности костной ткани в зависимости от типа перелома и сроков с момента травмы, а также алгоритм лечения в зависимости от клинических стадий. Аппарат Илизарова применялся в травматологии, но при застарелых повреждениях голеностопных суставов его применяли эпизодически и без какого-то системного подхода по той причине, что травму, как правило, лечили вовремя» — говорит Сутягин. Врачебное сообщество столкнулось с проблемой: лечить застарелые переломы также как свежие нельзя из-за остеопороза (снижения плотности кости), резорбции (концы костных отломков при неправильном положении в течение двух и более недель начинают рассасываться, анатомично их поставить уже нельзя) и образования между отломками рубцов. В Центре разработали новые методики лечения таких переломов с использованием аппарата Илизарова — непрямая закрытая постепенная репозиция отломков кости, управляемая позиционированием спиц и опор аппарата, а при неправильно сросшихся переломах лодыжек корригирующая остеотомия (устранение деформации кости или сустава путем искусственного перелома) с постепенным выведением стопы в правильное положение. Метод показывает хорошие результаты, в том числе, при лечении пожилых людей и пациентов с диабетом, которым тяжело переносить другие виды операций. В исследовании методики участвовали 56 пациентов Центра Илизарова с различной давностью травм. «У всех уже снят аппарат, половина из выборки вернулась к труду. Персональный „рекорд“ — перелом обеих лодыжек давностью 8 месяцев с момента травмы! 99% травматологов порекомендовали бы выполнить артродез — замыкание голеностопного сустава. Мы мало того, что вылечили перелом, вернули суставу подвижность, так еще и пациенты возвращаются к труду», — рассказывает молодой ученый. По словам Сутягина, благодаря научной работе врачи Центра пришли к пониманию, что делать с застарелыми травмами. Защита диссертации приведет к увеличению количества публикаций по этой теме, выйдет монография, методику включат в клинические рекомендации для лечения пациентов с застарелыми переломами лодыжек по всей стране. По теме диссертации у Сутягина вышло четыре публикации в научных изданиях, прочитаны шесть докладов на конференциях различного уровня. Опыт курганских врачей интересен и зарубежным специалистам. Сутягин выступал с докладом на конгрессе франкоговорящих врачей ортопедов-травматологов в Марокко, где коллеги признались, что застарелые травмы лодыжек не лечат — они ждут, когда переломы срастутся, а затем выполняют реконструктивное вмешательство, либо замыкают сустав. Ильи Сутягин из семьи врачей. Окончил Тюменский медуниверситет по специальности «Лечебное дело», после чего поступил в ординатуру «Травматология и ортопедия». Сейчас аспирант в Центре им. акад. Г.А. Илизарова. «Я с пяти лет не представлял, что могу кем-то стать, кроме врача. Хотя до четвертого курса университета думал, что буду кем угодно, только не травматологом. Потом получилось так, что начал этим заниматься, стал травматологом-ортопедом и ни разу об этом не пожалел. Это прекрасная работа: ты всегда ставишь точный диагноз, нельзя ошибиться, что у пациента перелом, и видишь результат своей работы практически моментально», — говорит он. Свою дальнейшую карьеру молодой ученый связывает с Центром им. акад. Г.А. Илизарова. «Нахождение центра в Кургане является как плюсом, так и минусом. Минус, потому что в маленьком городе маленький поток пациентов, а с другой стороны — это вторая по мощности ортопедическая клиника в стране и первая по мощности клиника гнойной остеологии в стране. Мы делали и делаем до половины всей научной продукции по травматологии и ортопедии в стране несмотря на то, что есть еще четыре НИИ. Здесь невероятные возможности и простор для творчества, здесь хорошая кузница кадров», — отмечает Сутягин. Илья Сутягин является автором и соавтором девяти научных статей, индексируемых в базе цитирования ВАК, пяти патентов на изобретения, шести рационализаторских предложений, методического пособия и клинических рекомендаций, лауреатом областных и городских премий. Он не только практикующий врач, но и преподаватель аккредитационно-симуляционного центра и учебного отдела ФГБУ «НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова» Минздрава России. В июне—июле 2022 года проходил стажировку в Главном военном госпитале имени академика Н.Н. Бурденко, куда отправился по личной инициативе, чтобы получить опыт лечения боевой травмы и ее последствий. Указом президента 2022—2031 годы в России объявлены Десятилетием науки и технологий. Основными задачами проведения десятилетия являются привлечение талантливой молодежи в научную сферу, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важнейших задач укрепления общества, повышение доступности информации о перспективах научной деятельности для граждан страны.