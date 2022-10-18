Reuters: Иран хочет поставить РФ ракеты и беспилотники, несмотря на угрозу санкций

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Репетиция парада Победы на Площади 1905 года. Екатеринбург, разведчик, беспилотник
В западных СМИ обсуждают поставки оружия Ираном Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Иран решил предоставить России ракеты и большое количество беспилотников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленных иранских чиновников и дипломатов.

По их данным, речь идет о ракетах малой дальности «Фатех» и «Зольфагар», а также беспилотниках Shahed-136, используемых в качестве штурмовика класса «камикадзе». Источники уточнили, что это может вызвать недовольство США и стран Европы. ЕС намерен ввести санкции против Ирана за поставку дронов в Россию, пишет Bloomberg.

Иран и Россия отрицают поставки и использование дронов-камикадзе. В Кремле заявили, что не располагают информацией об использовании иранских дронов Shahed в ходе спецоперации на Украине, там уточнили, что на Украине используется российская техника.

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Иран решил предоставить России ракеты и большое количество беспилотников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленных иранских чиновников и дипломатов. По их данным, речь идет о ракетах малой дальности «Фатех» и «Зольфагар», а также беспилотниках Shahed-136, используемых в качестве штурмовика класса «камикадзе». Источники уточнили, что это может вызвать недовольство США и стран Европы. ЕС намерен ввести санкции против Ирана за поставку дронов в Россию, пишет Bloomberg. Иран и Россия отрицают поставки и использование дронов-камикадзе. В Кремле заявили, что не располагают информацией об использовании иранских дронов Shahed в ходе спецоперации на Украине, там уточнили, что на Украине используется российская техника.
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