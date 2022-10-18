Reuters: Иран хочет поставить РФ ракеты и беспилотники, несмотря на угрозу санкций 18 октября 2022 в 21:17 Размер текста - 17 + В западных СМИ обсуждают поставки оружия Ираном Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Иран решил предоставить России ракеты и большое количество беспилотников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленных иранских чиновников и дипломатов. По их данным, речь идет о ракетах малой дальности «Фатех» и «Зольфагар», а также беспилотниках Shahed-136, используемых в качестве штурмовика класса «камикадзе». Источники уточнили, что это может вызвать недовольство США и стран Европы. ЕС намерен ввести санкции против Ирана за поставку дронов в Россию, пишет Bloomberg. Иран и Россия отрицают поставки и использование дронов-камикадзе. В Кремле заявили, что не располагают информацией об использовании иранских дронов Shahed в ходе спецоперации на Украине, там уточнили, что на Украине используется российская техника. Иран решил предоставить России ракеты и большое количество беспилотников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленных иранских чиновников и дипломатов. По их данным, речь идет о ракетах малой дальности «Фатех» и «Зольфагар», а также беспилотниках Shahed-136, используемых в качестве штурмовика класса «камикадзе». Источники уточнили, что это может вызвать недовольство США и стран Европы. ЕС намерен ввести санкции против Ирана за поставку дронов в Россию, пишет Bloomberg. Иран и Россия отрицают поставки и использование дронов-камикадзе. В Кремле заявили, что не располагают информацией об использовании иранских дронов Shahed в ходе спецоперации на Украине, там уточнили, что на Украине используется российская техника. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям