Reuters: Иран хочет поставить РФ ракеты и беспилотники, несмотря на угрозу санкций

В западных СМИ обсуждают поставки оружия Ираном
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Иран решил предоставить России ракеты и большое количество беспилотников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленных иранских чиновников и дипломатов.
По их данным, речь идет о ракетах малой дальности «Фатех» и «Зольфагар», а также беспилотниках Shahed-136, используемых в качестве штурмовика класса «камикадзе». Источники уточнили, что это может вызвать недовольство США и стран Европы. ЕС намерен ввести санкции против Ирана за поставку дронов в Россию, пишет Bloomberg.
Иран и Россия отрицают поставки и использование дронов-камикадзе. В Кремле заявили, что не располагают информацией об использовании иранских дронов Shahed в ходе спецоперации на Украине, там уточнили, что на Украине используется российская техника.
Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер