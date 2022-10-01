В екатеринбургском районе Уралмаш нашли труп мужчины. Об этом рассказали очевидцы в соцсети.
«Возле дома на улице Калинина, 8 нашли труп мужчины, на вид погибшему больше 50-ти лет. Сейчас на месте работают правоохранительные органы, опрашивают жильцов», — рассказал очевидец в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».
По словам очевидцев, труп обнаружили примерно в 20 часов вечера 2 октября. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Следственный комитет России по Свердловской области и в полицию Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге ночью 29 сентября обнаружили труп мужчины на улице Чайковского, 56. По словам очевидцев, екатеринбуржец выпал из окна.
Про самые резонансные события Свердловской области мы пишем в нашем Telegram канале. Подпишись - https://t.me/EkatskoeChtivo