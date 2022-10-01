01 октября 2022

В Екатеринбурге нашли труп мужчины. Видео

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Взрыв в православной гимназии им. прп. Варлаама Серпуховского в Введенском Владычнем женском монастыре г. Серпухов. Москва, следственный комитет, ск, машина, введенский владычный монастырь
По словам очевидцев, на месте работают правоохранительные органы Фото:

В екатеринбургском районе Уралмаш нашли труп мужчины. Об этом рассказали очевидцы в соцсети.

«Возле дома на улице Калинина, 8 нашли труп мужчины, на вид погибшему больше 50-ти лет. Сейчас на месте работают правоохранительные органы, опрашивают жильцов», — рассказал очевидец в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

По словам очевидцев, труп обнаружили примерно в 20 часов вечера 2 октября. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Следственный комитет России по Свердловской области и в полицию Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге ночью 29 сентября обнаружили труп мужчины на улице Чайковского, 56. По словам очевидцев, екатеринбуржец выпал из окна.

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В екатеринбургском районе Уралмаш нашли труп мужчины. Об этом рассказали очевидцы в соцсети. «Возле дома на улице Калинина, 8 нашли труп мужчины, на вид погибшему больше 50-ти лет. Сейчас на месте работают правоохранительные органы, опрашивают жильцов», — рассказал очевидец в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург». По словам очевидцев, труп обнаружили примерно в 20 часов вечера 2 октября. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Следственный комитет России по Свердловской области и в полицию Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге ночью 29 сентября обнаружили труп мужчины на улице Чайковского, 56. По словам очевидцев, екатеринбуржец выпал из окна.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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