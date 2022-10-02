Следователи установили личность погибшего в Екатеринбурге мужчины

Погибшим оказался местный житель 1960 года рождения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники следственного отдела по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга установили личность погибшего мужчины. Это местный житель 1960 года рождения. Об этом заявил старший помощник руководителя следственного управления по Свердловской области СК Александр Шульга

«Личность погибшего удалось установить, это местный житель 1960 года рождения. Следственным отделом проводится проверка. Проведен осмотр места происшествия, опрос жителей дома и очевидцев, тело находится на судмедэкспертизе», — сказал Александр Шульга.

Ранее URA.RU сообщало, что возле дома на улице Калинина, 8 нашли труп мужчины. На вид погибшему больше 50 лет. На месте работали правоохранительные органы. Также агентство писало, что в Екатеринбурге ночью 29 сентября обнаружили труп мужчины на улице Чайковского, 56.