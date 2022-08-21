Шойгу рассказал о применении в спецоперации особо важного оружия

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Премия Русского Географического Общества. Москва, шойгу сергей
Аналогов ракеты «Кинжал» не существует, отметил Сергей Шойгу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе специальной операции на Украине гиперзвуковые ракеты «Кинжал» использовались три раза для нанесения ударов по особо важным целям. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Россия 1».

«Она (ракета „Кинжал“ — прим. URA.RU) применялась у нас во время специальной операции трижды. И трижды показала свои блестящие характеристики. Мы ею наносим удары по особо важным целям. Собственно, и такой ракеты ни у кого еще нет: и гиперзвуковой, и с такой скоростью, и с такими проникающими возможностями. Ее невозможно ни обнаружить, ни перехватить», — сказал Шойгу.

С 24 февраля Россия проводит на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее конечная цель — освободить Донбасс. Глава государства подчеркнул, что растущие угрозы жителям ДНР и ЛНР не оставили шансов решить конфликт мирным путем. В Минобороны РФ сообщили, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.

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В ходе специальной операции на Украине гиперзвуковые ракеты «Кинжал» использовались три раза для нанесения ударов по особо важным целям. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Россия 1». «Она (ракета „Кинжал“ — прим. URA.RU) применялась у нас во время специальной операции трижды. И трижды показала свои блестящие характеристики. Мы ею наносим удары по особо важным целям. Собственно, и такой ракеты ни у кого еще нет: и гиперзвуковой, и с такой скоростью, и с такими проникающими возможностями. Ее невозможно ни обнаружить, ни перехватить», — сказал Шойгу. С 24 февраля Россия проводит на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее конечная цель — освободить Донбасс. Глава государства подчеркнул, что растущие угрозы жителям ДНР и ЛНР не оставили шансов решить конфликт мирным путем. В Минобороны РФ сообщили, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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