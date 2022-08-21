Шойгу рассказал о применении в спецоперации особо важного оружия

Аналогов ракеты «Кинжал» не существует, отметил Сергей Шойгу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В ходе специальной операции на Украине гиперзвуковые ракеты «Кинжал» использовались три раза для нанесения ударов по особо важным целям. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Россия 1».

«Она (ракета „Кинжал“ — прим. URA.RU) применялась у нас во время специальной операции трижды. И трижды показала свои блестящие характеристики. Мы ею наносим удары по особо важным целям. Собственно, и такой ракеты ни у кого еще нет: и гиперзвуковой, и с такой скоростью, и с такими проникающими возможностями. Ее невозможно ни обнаружить, ни перехватить», — сказал Шойгу.

С 24 февраля Россия проводит на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее конечная цель — освободить Донбасс. Глава государства подчеркнул, что растущие угрозы жителям ДНР и ЛНР не оставили шансов решить конфликт мирным путем. В Минобороны РФ сообщили, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.