Фермеры под Луганском кормили российских бойцов страусятиной

19 октября 2022 в 10:07 Размер текста - 17 +

Санжаров заявил, что мясо страусов не содержит холестерин, а жир помогает от болезней Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страусиная ферма под Луганском обеспечивала нужды российских военнослужащих продукцией собственного производства. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сами заводчики. «Когда россияне приезжали — я им просто так яйца [страусов] давал. Помогал им по зову сердца, я их уважаю, они адекватные. Я не видел даже, чтобы они курили или выпивали на своих позициях, а в туалет вообще не знал, куда они ходят. Люди сумки берут и едут сюда воевать — ну как им не помочь? Тем более, от страусов пользы немерено. Живут они под 80 лет — я их буду держать до своих последних дней и передам детям. Потому что у них мясо без холестерина и жир помогает от многих болезней — мне не нужны доктора», — рассказал хозяин фермы Александр Санжаров. Разводить страусов мужчина начал после ранения, в 2017 году. Когда в селе стояли украинские военные, он был сочувствующим (ополченцам — прим. корр.) и партизанил — помогал по силам с обеспечением, а в лесу для ополченцев держал кур. Сейчас ферма живет за счет туристов, спросом у приезжающих пользуются жир, яйца, мясо и перья страусов. Они не требуют особого ухода, а по словам работников, экзотические пернатые уникальны и чрезвычайно полезны, сообщает корреспондент. РФ проводит спецоперацию с 24 февраля 2022 года. Целями СВО являются денацификация и демилитаризация Украины. В ходе операции были освобождены и присоединены к России ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.

Страусиная ферма под Луганском обеспечивала нужды российских военнослужащих продукцией собственного производства. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сами заводчики. «Когда россияне приезжали — я им просто так яйца [страусов] давал. Помогал им по зову сердца, я их уважаю, они адекватные. Я не видел даже, чтобы они курили или выпивали на своих позициях, а в туалет вообще не знал, куда они ходят. Люди сумки берут и едут сюда воевать — ну как им не помочь? Тем более, от страусов пользы немерено. Живут они под 80 лет — я их буду держать до своих последних дней и передам детям. Потому что у них мясо без холестерина и жир помогает от многих болезней — мне не нужны доктора», — рассказал хозяин фермы Александр Санжаров. Разводить страусов мужчина начал после ранения, в 2017 году. Когда в селе стояли украинские военные, он был сочувствующим (ополченцам — прим. корр.) и партизанил — помогал по силам с обеспечением, а в лесу для ополченцев держал кур. Сейчас ферма живет за счет туристов, спросом у приезжающих пользуются жир, яйца, мясо и перья страусов. Они не требуют особого ухода, а по словам работников, экзотические пернатые уникальны и чрезвычайно полезны, сообщает корреспондент. РФ проводит спецоперацию с 24 февраля 2022 года. Целями СВО являются денацификация и демилитаризация Украины. В ходе операции были освобождены и присоединены к России ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.