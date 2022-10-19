Al Mayadeen: США потеряли важных союзников, вставших на сторону России

Al Mayadeen: арабские страны стали союзниками России из-за неприязни к западным ценностям
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, флаг саудовской аравии
На арабском телеканале заявили, что страны Запада уничтожают человеческую душу Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Арабские страны встали на сторону России, так как не одобряют либеральные ценности, продвигаемые в Европе и США. Такое мнение высказал обозреватель Al Mayadeen.

«[Президент РФ] Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия придерживается традиционных нравственных ценностей. Он хочет сохранить их и не допустить, чтобы либеральные силы оскверняли их. Арабы и мусульмане должны поддерживать Путина и быть на его стороне», — сообщает издание. Также там добавили, что Запад уничтожает человеческую душу, продвигая такие тенденции, как золотой миллиард (идея о недопустимости перенаселения планеты), гомосексуализм и другие «сатанинские идеи».

После начала спецоперации на Украине большинство государств отвернулись от России. В отношении РФ были введены санкции, среди которых было введение потолка цен на газ. Однако Китай, не боясь репутационных рисков, поддержал Россию в конфликте, сообщает «Национальная служба новостей».

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Арабские страны встали на сторону России, так как не одобряют либеральные ценности, продвигаемые в Европе и США. Такое мнение высказал обозреватель Al Mayadeen. «[Президент РФ] Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия придерживается традиционных нравственных ценностей. Он хочет сохранить их и не допустить, чтобы либеральные силы оскверняли их. Арабы и мусульмане должны поддерживать Путина и быть на его стороне», — сообщает издание. Также там добавили, что Запад уничтожает человеческую душу, продвигая такие тенденции, как золотой миллиард (идея о недопустимости перенаселения планеты), гомосексуализм и другие «сатанинские идеи». После начала спецоперации на Украине большинство государств отвернулись от России. В отношении РФ были введены санкции, среди которых было введение потолка цен на газ. Однако Китай, не боясь репутационных рисков, поддержал Россию в конфликте, сообщает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...