Al Mayadeen: США потеряли важных союзников, вставших на сторону России

Al Mayadeen: арабские страны стали союзниками России из-за неприязни к западным ценностям

19 октября 2022 в 11:14 Размер текста - 17 +

На арабском телеканале заявили, что страны Запада уничтожают человеческую душу Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Арабские страны встали на сторону России, так как не одобряют либеральные ценности, продвигаемые в Европе и США. Такое мнение высказал обозреватель Al Mayadeen. «[Президент РФ] Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия придерживается традиционных нравственных ценностей. Он хочет сохранить их и не допустить, чтобы либеральные силы оскверняли их. Арабы и мусульмане должны поддерживать Путина и быть на его стороне», — сообщает издание. Также там добавили, что Запад уничтожает человеческую душу, продвигая такие тенденции, как золотой миллиард (идея о недопустимости перенаселения планеты), гомосексуализм и другие «сатанинские идеи». После начала спецоперации на Украине большинство государств отвернулись от России. В отношении РФ были введены санкции, среди которых было введение потолка цен на газ. Однако Китай, не боясь репутационных рисков, поддержал Россию в конфликте, сообщает «Национальная служба новостей».

Арабские страны встали на сторону России, так как не одобряют либеральные ценности, продвигаемые в Европе и США. Такое мнение высказал обозреватель Al Mayadeen. «[Президент РФ] Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия придерживается традиционных нравственных ценностей. Он хочет сохранить их и не допустить, чтобы либеральные силы оскверняли их. Арабы и мусульмане должны поддерживать Путина и быть на его стороне», — сообщает издание. Также там добавили, что Запад уничтожает человеческую душу, продвигая такие тенденции, как золотой миллиард (идея о недопустимости перенаселения планеты), гомосексуализм и другие «сатанинские идеи». После начала спецоперации на Украине большинство государств отвернулись от России. В отношении РФ были введены санкции, среди которых было введение потолка цен на газ. Однако Китай, не боясь репутационных рисков, поддержал Россию в конфликте, сообщает «Национальная служба новостей».