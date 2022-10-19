Al Mayadeen: США потеряли важных союзников, вставших на сторону России

Арабские страны встали на сторону России, так как не одобряют либеральные ценности, продвигаемые в Европе и США. Такое мнение высказал обозреватель Al Mayadeen.
«[Президент РФ] Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия придерживается традиционных нравственных ценностей. Он хочет сохранить их и не допустить, чтобы либеральные силы оскверняли их. Арабы и мусульмане должны поддерживать Путина и быть на его стороне», — сообщает издание. Также там добавили, что Запад уничтожает человеческую душу, продвигая такие тенденции, как золотой миллиард (идея о недопустимости перенаселения планеты), гомосексуализм и другие «сатанинские идеи».
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews
Арабские страны встали на сторону России, так как не одобряют либеральные ценности, продвигаемые в Европе и США. Такое мнение высказал обозреватель Al Mayadeen. «[Президент РФ] Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия придерживается традиционных нравственных ценностей. Он хочет сохранить их и не допустить, чтобы либеральные силы оскверняли их. Арабы и мусульмане должны поддерживать Путина и быть на его стороне», — сообщает издание. Также там добавили, что Запад уничтожает человеческую душу, продвигая такие тенденции, как золотой миллиард (идея о недопустимости перенаселения планеты), гомосексуализм и другие «сатанинские идеи». После начала спецоперации на Украине большинство государств отвернулись от России. В отношении РФ были введены санкции, среди которых было введение потолка цен на газ. Однако Китай, не боясь репутационных рисков, поддержал Россию в конфликте, сообщает «Национальная служба новостей».