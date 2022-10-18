18 октября 2022

Зампред российского правительства похвалил Тюмень за цифровизацию

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил достижения Тюмени в сфере цифровизации
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Чернышенко похвалил Тюменскую область за уровень информационной безопасности Фото:

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил успехи Тюменской области в сфере цифрового развития. Об этом сообщает информационный центр региональных властей в своем telegram-канале.

«Тюменская область за последние несколько лет достигла весомых результатов в цифровизации отраслей экономики и социальной сферы. Субъект стабильно входит в 10 лучших по уровню цифрового развития, имеет максимальный бал по информационной безопасности», — цитирует приветственное письмо Дмитрия Чернышенко к участникам форума «ИНФОТЕХ-2022» инфоцентр правительства Тюменской области.

В своем послании заместитель председателя правительства РФ также подчеркнул, что система градостроительной деятельности, созданная тюменскими разработчиками, внедрена в более чем 35 субъектах страны. Тюменский цифровой форум «ИНФОТЕХ», проходящий в регионе 19 и 20 октября, позволит представителям отрасли обменяться новым опытом.

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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил успехи Тюменской области в сфере цифрового развития. Об этом сообщает информационный центр региональных властей в своем telegram-канале. «Тюменская область за последние несколько лет достигла весомых результатов в цифровизации отраслей экономики и социальной сферы. Субъект стабильно входит в 10 лучших по уровню цифрового развития, имеет максимальный бал по информационной безопасности», — цитирует приветственное письмо Дмитрия Чернышенко к участникам форума «ИНФОТЕХ-2022» инфоцентр правительства Тюменской области. В своем послании заместитель председателя правительства РФ также подчеркнул, что система градостроительной деятельности, созданная тюменскими разработчиками, внедрена в более чем 35 субъектах страны. Тюменский цифровой форум «ИНФОТЕХ», проходящий в регионе 19 и 20 октября, позволит представителям отрасли обменяться новым опытом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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