Зампред российского правительства похвалил Тюмень за цифровизацию

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил достижения Тюмени в сфере цифровизации

Дмитрий Чернышенко похвалил Тюменскую область за уровень информационной безопасности Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил успехи Тюменской области в сфере цифрового развития. Об этом сообщает информационный центр региональных властей в своем telegram-канале.

«Тюменская область за последние несколько лет достигла весомых результатов в цифровизации отраслей экономики и социальной сферы. Субъект стабильно входит в 10 лучших по уровню цифрового развития, имеет максимальный бал по информационной безопасности», — цитирует приветственное письмо Дмитрия Чернышенко к участникам форума «ИНФОТЕХ-2022» инфоцентр правительства Тюменской области.

В своем послании заместитель председателя правительства РФ также подчеркнул, что система градостроительной деятельности, созданная тюменскими разработчиками, внедрена в более чем 35 субъектах страны. Тюменский цифровой форум «ИНФОТЕХ», проходящий в регионе 19 и 20 октября, позволит представителям отрасли обменяться новым опытом.