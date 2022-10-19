Жители ЛНР ждут скорой победы благодаря мобилизованным россиянам

19 октября 2022 в 11:46 Размер текста - 17 +

Жительница ЛНР заявила, что благодаря прибывшим российским солдатам победа будет достигнута быстрее Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Наступление ВСУ (вооруженные силы Украины — ред.) на Луганскую Народную Республику (ЛНР) будет остановлено благодаря мобилизованным из России. Об этом URA.RU заявила жительница Сватово (город в ЛНР) по имени Лиза. «Армии ЛНР и ДНР восемь лет вели оборонительную войну, которая их сильно изматывала, — уверена Елизавета. — Теперь они воюют вместе с пришедшими на помощь российскими солдатами. Чем больше людей, тем быстрее будет достигнута победа», — заявила девушка. Она сообщила, что союзные силы каждый день отражают вражеские атаки и ликвидируют диверсионно-разведывательные группы. «Правда на нашей стороне, с нами Бог, значит, победа тоже будет за нами», — подытожила Лиза. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. В ходе СВО были освобождены и присоединены новые регионы. Среди них ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.

Наступление ВСУ (вооруженные силы Украины — ред.) на Луганскую Народную Республику (ЛНР) будет остановлено благодаря мобилизованным из России. Об этом URA.RU заявила жительница Сватово (город в ЛНР) по имени Лиза. «Армии ЛНР и ДНР восемь лет вели оборонительную войну, которая их сильно изматывала, — уверена Елизавета. — Теперь они воюют вместе с пришедшими на помощь российскими солдатами. Чем больше людей, тем быстрее будет достигнута победа», — заявила девушка. Она сообщила, что союзные силы каждый день отражают вражеские атаки и ликвидируют диверсионно-разведывательные группы. «Правда на нашей стороне, с нами Бог, значит, победа тоже будет за нами», — подытожила Лиза. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. В ходе СВО были освобождены и присоединены новые регионы. Среди них ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.