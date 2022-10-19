Муфтий ЛНР предложил Зеленскому отправиться воевать и умереть, как мужчина

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир, ВСУ, вооруженные силы украины
По словам муфтия, Зеленский будет прятаться в Европе во время конфликта Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский должен отправиться на фронт и погибнуть как мужчина за все то, к чему он призывал своих граждан. Такое заявление сделал председатель Духовного управления мусульман ЛНР Эльдар хазрат Гамбаров в разговоре с URA.RU.

Гамбаров призвал Зеленского взять автомат и отправиться на передовую. «Если ему суждено будет выжить, пускай выживает, если нет, пусть хоть умрет, как мужчина, на передовой. За что призывал, пусть за то и умрет», — передает слова Муфтия военный корреспондент агентства. Также Гамбаров добавил, что Зеленский будет одним из тех, кто будет во время конфликта прятаться в Европе.

После начала Спецоперации на Украине 24 февраля, к России были присоединены новые регионы. Среди освобожденных территорий ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.

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Президент Украины Владимир Зеленский должен отправиться на фронт и погибнуть как мужчина за все то, к чему он призывал своих граждан. Такое заявление сделал председатель Духовного управления мусульман ЛНР Эльдар хазрат Гамбаров в разговоре с URA.RU. Гамбаров призвал Зеленского взять автомат и отправиться на передовую. «Если ему суждено будет выжить, пускай выживает, если нет, пусть хоть умрет, как мужчина, на передовой. За что призывал, пусть за то и умрет», — передает слова Муфтия военный корреспондент агентства. Также Гамбаров добавил, что Зеленский будет одним из тех, кто будет во время конфликта прятаться в Европе. После начала Спецоперации на Украине 24 февраля, к России были присоединены новые регионы. Среди освобожденных территорий ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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