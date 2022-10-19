Муфтий ЛНР предложил Зеленскому отправиться воевать и умереть, как мужчина

19 октября 2022 в 14:07 Размер текста - 17 +

По словам муфтия, Зеленский будет прятаться в Европе во время конфликта Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский должен отправиться на фронт и погибнуть как мужчина за все то, к чему он призывал своих граждан. Такое заявление сделал председатель Духовного управления мусульман ЛНР Эльдар хазрат Гамбаров в разговоре с URA.RU. Гамбаров призвал Зеленского взять автомат и отправиться на передовую. «Если ему суждено будет выжить, пускай выживает, если нет, пусть хоть умрет, как мужчина, на передовой. За что призывал, пусть за то и умрет», — передает слова Муфтия военный корреспондент агентства. Также Гамбаров добавил, что Зеленский будет одним из тех, кто будет во время конфликта прятаться в Европе. После начала Спецоперации на Украине 24 февраля, к России были присоединены новые регионы. Среди освобожденных территорий ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.

Президент Украины Владимир Зеленский должен отправиться на фронт и погибнуть как мужчина за все то, к чему он призывал своих граждан. Такое заявление сделал председатель Духовного управления мусульман ЛНР Эльдар хазрат Гамбаров в разговоре с URA.RU. Гамбаров призвал Зеленского взять автомат и отправиться на передовую. «Если ему суждено будет выжить, пускай выживает, если нет, пусть хоть умрет, как мужчина, на передовой. За что призывал, пусть за то и умрет», — передает слова Муфтия военный корреспондент агентства. Также Гамбаров добавил, что Зеленский будет одним из тех, кто будет во время конфликта прятаться в Европе. После начала Спецоперации на Украине 24 февраля, к России были присоединены новые регионы. Среди освобожденных территорий ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.