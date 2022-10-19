19 октября 2022

Главой нового муниципалитета Челябинской области хотят стать четверо

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы в Коркинском муниципальном округе. Челябинск, лощинина наталья
Фаворитом конкурса считается Наталья Лощинина Фото:
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Конкурсы на глав в Челябинской области

В конкурсе на пост главы Коркинского муниципального района (Челябинская область) решили участвовать четыре кандидата. Об этом сообщил URA.RU спикер местного собрания депутатов Николай Швец.

«С 3 по 17 октября длился прием документов, на проверку которых отведено порядка месяца. Всего участвовать в конкурсе решили четыре человека: Николай Курисько, Сергей Кутуев, Виталий Пипченко и Наталья Лощинина», — пояснили URA.RU председатель собрания.

На предварительном заседании комиссии будет решено, кого из заявившихся допустят до конкурса. Сам он пройдет 22 ноября. Фаворитом считают главу бывшего Коркинского муниципального района Наталью Лощинину, в переходный период управляющую новым муниципалитетом.

Коркинский муниципальный округ создан из четырех годами воюющих муниципалитетов. В результате появилась единственная администрация, а вместо 65 депутатов в собрании округа остались только 23. На эти места на выборах 11 сентября претендовали 115 кандидатов, в том числе 34 самовыдвиженца и представители шести партий. В итоге абсолютный контроль над собранием получила «Единая Россия», выиграв 21 из 23 мандатов.

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В конкурсе на пост главы Коркинского муниципального района (Челябинская область) решили участвовать четыре кандидата. Об этом сообщил URA.RU спикер местного собрания депутатов Николай Швец. «С 3 по 17 октября длился прием документов, на проверку которых отведено порядка месяца. Всего участвовать в конкурсе решили четыре человека: Николай Курисько, Сергей Кутуев, Виталий Пипченко и Наталья Лощинина», — пояснили URA.RU председатель собрания. На предварительном заседании комиссии будет решено, кого из заявившихся допустят до конкурса. Сам он пройдет 22 ноября. Фаворитом считают главу бывшего Коркинского муниципального района Наталью Лощинину, в переходный период управляющую новым муниципалитетом. Коркинский муниципальный округ создан из четырех годами воюющих муниципалитетов. В результате появилась единственная администрация, а вместо 65 депутатов в собрании округа остались только 23. На эти места на выборах 11 сентября претендовали 115 кандидатов, в том числе 34 самовыдвиженца и представители шести партий. В итоге абсолютный контроль над собранием получила «Единая Россия», выиграв 21 из 23 мандатов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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