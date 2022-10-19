Главой нового муниципалитета Челябинской области хотят стать четверо

Фаворитом конкурса считается Наталья Лощинина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Конкурсы на глав в Челябинской области

В конкурсе на пост главы Коркинского муниципального района (Челябинская область) решили участвовать четыре кандидата. Об этом сообщил URA.RU спикер местного собрания депутатов Николай Швец.

«С 3 по 17 октября длился прием документов, на проверку которых отведено порядка месяца. Всего участвовать в конкурсе решили четыре человека: Николай Курисько, Сергей Кутуев, Виталий Пипченко и Наталья Лощинина», — пояснили URA.RU председатель собрания.

На предварительном заседании комиссии будет решено, кого из заявившихся допустят до конкурса. Сам он пройдет 22 ноября. Фаворитом считают главу бывшего Коркинского муниципального района Наталью Лощинину, в переходный период управляющую новым муниципалитетом.

Коркинский муниципальный округ создан из четырех годами воюющих муниципалитетов. В результате появилась единственная администрация, а вместо 65 депутатов в собрании округа остались только 23. На эти места на выборах 11 сентября претендовали 115 кандидатов, в том числе 34 самовыдвиженца и представители шести партий. В итоге абсолютный контроль над собранием получила «Единая Россия», выиграв 21 из 23 мандатов.