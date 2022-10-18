18 октября 2022

Пермский губернатор объявил о новых выплатах семьям мобилизованных

© Служба новостей «URA.RU»
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Всероссийский круизный форум. Пермь., махонин дмитрий
Дмитрий Махонин сделал заявление о выплатах семьям мобилизованных Фото:

Губернатор Дмитрий Махонин распорядился выплатить деньги не только мобилизованным пермякам, но и их детям. Об этом он заявил на заседании правительства региона.

«Принято решение, что семьям мобилизованных будет оказана поддержка в виде 15 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего. Эта мера распространится на детей до 23 лет, обучающихся очно в вузах, техникумах и колледжах. Для оформления выплаты нужно обратиться в соцзащиту по месту жительства», — сказал губернатор на заседании. Трансляция велась в официальном сообществе правительства в соцсети в «ВКонтакте».

Махонин отметил, что мобилизованные вправе сами определить, на какой счет будут перечислены деньги. Перевод может быть осуществлен также родственникам призывников. «Наша задача — произвести выплаты максимально быстро. Они будут приходить в течение пяти дней после отправления в воинское подразделение. Именно из-за сжатого срока специалисты минсоцразвития отправлены в учебные центры», — отметил губернатор Махонин.

Ранее URA.RU писало о том, что средства на единовременную выплату для мобилизованных будут взяты из резервного фонда Пермского края. Краевые власти также обсуждают вопрос отмены празднования 300-летия Перми в связи с внешнеполитической ситуацией. Частичная мобилизация проводится в России с 21 сентября. Пермский край на 100% выполнил план, но отправка пермяков на фронт еще продолжается.

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Губернатор Дмитрий Махонин распорядился выплатить деньги не только мобилизованным пермякам, но и их детям. Об этом он заявил на заседании правительства региона. «Принято решение, что семьям мобилизованных будет оказана поддержка в виде 15 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего. Эта мера распространится на детей до 23 лет, обучающихся очно в вузах, техникумах и колледжах. Для оформления выплаты нужно обратиться в соцзащиту по месту жительства», — сказал губернатор на заседании. Трансляция велась в официальном сообществе правительства в соцсети в «ВКонтакте». Махонин отметил, что мобилизованные вправе сами определить, на какой счет будут перечислены деньги. Перевод может быть осуществлен также родственникам призывников. «Наша задача — произвести выплаты максимально быстро. Они будут приходить в течение пяти дней после отправления в воинское подразделение. Именно из-за сжатого срока специалисты минсоцразвития отправлены в учебные центры», — отметил губернатор Махонин. Ранее URA.RU писало о том, что средства на единовременную выплату для мобилизованных будут взяты из резервного фонда Пермского края. Краевые власти также обсуждают вопрос отмены празднования 300-летия Перми в связи с внешнеполитической ситуацией. Частичная мобилизация проводится в России с 21 сентября. Пермский край на 100% выполнил план, но отправка пермяков на фронт еще продолжается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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