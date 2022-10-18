Пермский губернатор объявил о новых выплатах семьям мобилизованных

19 октября 2022 в 17:27 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин сделал заявление о выплатах семьям мобилизованных Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Дмитрий Махонин распорядился выплатить деньги не только мобилизованным пермякам, но и их детям. Об этом он заявил на заседании правительства региона. «Принято решение, что семьям мобилизованных будет оказана поддержка в виде 15 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего. Эта мера распространится на детей до 23 лет, обучающихся очно в вузах, техникумах и колледжах. Для оформления выплаты нужно обратиться в соцзащиту по месту жительства», — сказал губернатор на заседании. Трансляция велась в официальном сообществе правительства в соцсети в «ВКонтакте». Махонин отметил, что мобилизованные вправе сами определить, на какой счет будут перечислены деньги. Перевод может быть осуществлен также родственникам призывников. «Наша задача — произвести выплаты максимально быстро. Они будут приходить в течение пяти дней после отправления в воинское подразделение. Именно из-за сжатого срока специалисты минсоцразвития отправлены в учебные центры», — отметил губернатор Махонин. Ранее URA.RU писало о том, что средства на единовременную выплату для мобилизованных будут взяты из резервного фонда Пермского края. Краевые власти также обсуждают вопрос отмены празднования 300-летия Перми в связи с внешнеполитической ситуацией. Частичная мобилизация проводится в России с 21 сентября. Пермский край на 100% выполнил план, но отправка пермяков на фронт еще продолжается.

Губернатор Дмитрий Махонин распорядился выплатить деньги не только мобилизованным пермякам, но и их детям. Об этом он заявил на заседании правительства региона. «Принято решение, что семьям мобилизованных будет оказана поддержка в виде 15 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего. Эта мера распространится на детей до 23 лет, обучающихся очно в вузах, техникумах и колледжах. Для оформления выплаты нужно обратиться в соцзащиту по месту жительства», — сказал губернатор на заседании. Трансляция велась в официальном сообществе правительства в соцсети в «ВКонтакте». Махонин отметил, что мобилизованные вправе сами определить, на какой счет будут перечислены деньги. Перевод может быть осуществлен также родственникам призывников. «Наша задача — произвести выплаты максимально быстро. Они будут приходить в течение пяти дней после отправления в воинское подразделение. Именно из-за сжатого срока специалисты минсоцразвития отправлены в учебные центры», — отметил губернатор Махонин. Ранее URA.RU писало о том, что средства на единовременную выплату для мобилизованных будут взяты из резервного фонда Пермского края. Краевые власти также обсуждают вопрос отмены празднования 300-летия Перми в связи с внешнеполитической ситуацией. Частичная мобилизация проводится в России с 21 сентября. Пермский край на 100% выполнил план, но отправка пермяков на фронт еще продолжается.