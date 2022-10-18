18 октября 2022

Власти рассказали о сроках выплат мобилизованным пермякам

Выплаты мобилизованным пермякам перечислят после зачисления в части
© Служба новостей «URA.RU»
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Мобилизованные на одном из полигонов в зоне СВО. ДНР, мобилизация, сво
Мобилизованные пермяки получат выплаты в части Фото:
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Мобилизация в России

Пермякам, попавшим под частичную мобилизацию, произведут единоразовую выплату после зачисления в воинские части. Об этом на заседании правительства заявила заместитель председателя регионально правительства Ольга Антипина.

«Выплаты будут переведены мобилизованным гражданам из Пермского края после зачисления в воинскую честь. Это позволит исключить необоснованные выплаты, в тех случаях, когда мобилизованных отзывают», — ответила на вопрос парламентариев о выплатах Антипина.

Средства для выплат будут взяты из резервного фонда Пермского края. Антипина также сообщила, что подробности о выплатах для мобилизованных расскажет губернатор Дмитрий Махонин на вечернем заседании правительства Прикамья.

Ранее агентство писало о том, что пермские жены мобилизованных обратились к Путину по поводу выплат для мобилизованных. Дмитрий Махонин посещал учебные центры в Елани и Тюмени, где общался с мобилизованными пермяками.

Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября. Она проводится в рамках специальной военной операции на Украине, которая направлена денацификацию и демилитаризацию страны.

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Пермякам, попавшим под частичную мобилизацию, произведут единоразовую выплату после зачисления в воинские части. Об этом на заседании правительства заявила заместитель председателя регионально правительства Ольга Антипина. «Выплаты будут переведены мобилизованным гражданам из Пермского края после зачисления в воинскую честь. Это позволит исключить необоснованные выплаты, в тех случаях, когда мобилизованных отзывают», — ответила на вопрос парламентариев о выплатах Антипина. Средства для выплат будут взяты из резервного фонда Пермского края. Антипина также сообщила, что подробности о выплатах для мобилизованных расскажет губернатор Дмитрий Махонин на вечернем заседании правительства Прикамья. Ранее агентство писало о том, что пермские жены мобилизованных обратились к Путину по поводу выплат для мобилизованных. Дмитрий Махонин посещал учебные центры в Елани и Тюмени, где общался с мобилизованными пермяками. Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября. Она проводится в рамках специальной военной операции на Украине, которая направлена денацификацию и демилитаризацию страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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