Власти рассказали о сроках выплат мобилизованным пермякам

Выплаты мобилизованным пермякам перечислят после зачисления в части

Мобилизованные пермяки получат выплаты в части Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Пермякам, попавшим под частичную мобилизацию, произведут единоразовую выплату после зачисления в воинские части. Об этом на заседании правительства заявила заместитель председателя регионально правительства Ольга Антипина.

«Выплаты будут переведены мобилизованным гражданам из Пермского края после зачисления в воинскую честь. Это позволит исключить необоснованные выплаты, в тех случаях, когда мобилизованных отзывают», — ответила на вопрос парламентариев о выплатах Антипина.

Средства для выплат будут взяты из резервного фонда Пермского края. Антипина также сообщила, что подробности о выплатах для мобилизованных расскажет губернатор Дмитрий Махонин на вечернем заседании правительства Прикамья.

Ранее агентство писало о том, что пермские жены мобилизованных обратились к Путину по поводу выплат для мобилизованных. Дмитрий Махонин посещал учебные центры в Елани и Тюмени, где общался с мобилизованными пермяками.

Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября. Она проводится в рамках специальной военной операции на Украине, которая направлена денацификацию и демилитаризацию страны.