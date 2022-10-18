Махонин рассказал подробности о новой выплате для мобилизованных

Выплату для мобилизованных пермяков получат их друзья и родственники

19 октября 2022 в 17:51 Размер текста - 17 +

Резервисты сами выберут получателей губернаторских выплат Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин пояснил порядок начисления выплаты в 100 тысяч рублей для мобилизованных жителей. На заседании правительства региона 19 октября, трансляция которого проходила в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте», глава Прикамья отметил, что получить деньги сможет любой родственник или даже друг заявителя. «Подчеркну, что решение о том, куда перечислять, — это решение каждого человека, который будет получать выплату. Будь то личный счет, счета близких родственников, друзей. Это выбор каждого человека. Наша задача — произвести выплаты максимально быстро», — отметил губернатор. Дмитрий Махонин отметил, что деньги придут в течение пяти дней после отправления из учебной части в воинское подразделение. Сейчас специалисты краевого минсоцзащиты в Елани и Тюмени собирают заявления жителей. Он поручил закончить эту работу в ближайшее время. И добавил, что если пермяки будут отправляться в другие учебные центры, то к ним также выедут представители соцзащиты. Министр социального развития Павел Фокин заверил, что все документы на выплаты будут собраны в крайнем случае до обеда 20 октября. Дмитрий Махонин объявил о выплате 100 тысяч рублей из регионального бюджета семьям мобилизованных 18 октября. Дополнительно семьям будет выплачено по 15 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка и на детей до 23 лет, обучающихся на очной форме в вузах и техникумах. Частичная мобилизация проводится в России с 21 сентября. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин пояснил порядок начисления выплаты в 100 тысяч рублей для мобилизованных жителей. На заседании правительства региона 19 октября, трансляция которого проходила в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте», глава Прикамья отметил, что получить деньги сможет любой родственник или даже друг заявителя. «Подчеркну, что решение о том, куда перечислять, — это решение каждого человека, который будет получать выплату. Будь то личный счет, счета близких родственников, друзей. Это выбор каждого человека. Наша задача — произвести выплаты максимально быстро», — отметил губернатор. Дмитрий Махонин отметил, что деньги придут в течение пяти дней после отправления из учебной части в воинское подразделение. Сейчас специалисты краевого минсоцзащиты в Елани и Тюмени собирают заявления жителей. Он поручил закончить эту работу в ближайшее время. И добавил, что если пермяки будут отправляться в другие учебные центры, то к ним также выедут представители соцзащиты. Министр социального развития Павел Фокин заверил, что все документы на выплаты будут собраны в крайнем случае до обеда 20 октября. Дмитрий Махонин объявил о выплате 100 тысяч рублей из регионального бюджета семьям мобилизованных 18 октября. Дополнительно семьям будет выплачено по 15 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка и на детей до 23 лет, обучающихся на очной форме в вузах и техникумах. Частичная мобилизация проводится в России с 21 сентября.