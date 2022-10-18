18 октября 2022

Драматург из ХМАО сообщил о задержании художника из Нижневартовска

Драматург из ХМАО Житковский: художник Мунтян задержан по подозрению в экстремизме
© Служба новостей «URA.RU»
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Житковский сообщил, что у Мунтяна изъяли технику (фото из архива) Фото:

Драматург Алексей Житковский сообщил, что художник из Нижневартовска Артем Мунтян задержан по подозрению в экстремизме. Информация об этом опубликована на личной странице Житковского в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня задержали моего друга, художника из Нижневартовска Артема Мунтяна. Ему тоже вменяют причастность к экстремистским организациям (никто не говорит, каким). У Артема изъяли технику и отпустили. Что происходит, мы не понимаем», — написал драматург.

В пресс-службе УФСБ по Тюменской области не ответили на звонок корреспондента. В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало об обысках в нижневартовской квартире Житковского, о которых он сообщил на своей странице в соцсети «Вконтакте». Он также рассказал, что находится в Ханты-Мансийске, где его опрашивает ФСБ по поводу экстремистской деятельности.

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Драматург Алексей Житковский сообщил, что художник из Нижневартовска Артем Мунтян задержан по подозрению в экстремизме. Информация об этом опубликована на личной странице Житковского в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня задержали моего друга, художника из Нижневартовска Артема Мунтяна. Ему тоже вменяют причастность к экстремистским организациям (никто не говорит, каким). У Артема изъяли технику и отпустили. Что происходит, мы не понимаем», — написал драматург. В пресс-службе УФСБ по Тюменской области не ответили на звонок корреспондента. В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало об обысках в нижневартовской квартире Житковского, о которых он сообщил на своей странице в соцсети «Вконтакте». Он также рассказал, что находится в Ханты-Мансийске, где его опрашивает ФСБ по поводу экстремистской деятельности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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