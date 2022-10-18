Драматург из ХМАО сообщил о задержании художника из Нижневартовска

Драматург из ХМАО Житковский: художник Мунтян задержан по подозрению в экстремизме

19 октября 2022 в 22:54 Размер текста - 17 +

Житковский сообщил, что у Мунтяна изъяли технику (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Драматург Алексей Житковский сообщил, что художник из Нижневартовска Артем Мунтян задержан по подозрению в экстремизме. Информация об этом опубликована на личной странице Житковского в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня задержали моего друга, художника из Нижневартовска Артема Мунтяна. Ему тоже вменяют причастность к экстремистским организациям (никто не говорит, каким). У Артема изъяли технику и отпустили. Что происходит, мы не понимаем», — написал драматург. В пресс-службе УФСБ по Тюменской области не ответили на звонок корреспондента. В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало об обысках в нижневартовской квартире Житковского, о которых он сообщил на своей странице в соцсети «Вконтакте». Он также рассказал, что находится в Ханты-Мансийске, где его опрашивает ФСБ по поводу экстремистской деятельности.

Драматург Алексей Житковский сообщил, что художник из Нижневартовска Артем Мунтян задержан по подозрению в экстремизме. Информация об этом опубликована на личной странице Житковского в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня задержали моего друга, художника из Нижневартовска Артема Мунтяна. Ему тоже вменяют причастность к экстремистским организациям (никто не говорит, каким). У Артема изъяли технику и отпустили. Что происходит, мы не понимаем», — написал драматург. В пресс-службе УФСБ по Тюменской области не ответили на звонок корреспондента. В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало об обысках в нижневартовской квартире Житковского, о которых он сообщил на своей странице в соцсети «Вконтакте». Он также рассказал, что находится в Ханты-Мансийске, где его опрашивает ФСБ по поводу экстремистской деятельности.