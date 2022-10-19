В США опровергли заявление Politico по вопросу встречи Байдена с Путиным

Белый дом опроверг информацию о том, что пытается избежать встречи Байдена и Путина на саммите G20

20 октября 2022 в 00:41 Размер текста - 17 +

В Белом доме опровергли публикацию Politico Фото: unsplash/ Белый дом не пытается специальным образом избежать встречи президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина на саммите G20. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. «Эта информация некорректна, это неправда», — сказала Жан-Пьер на брифинге, пишет РИА Новости. Так она прокомментировала публикацию Politico о том, что Белый дом делает все возможное, чтобы Путин и Байден избежали прямой встречи в коридоре и на групповой фотографии лидеров на G-20. Сам Путин, говоря о личной встрече со своим коллегой из США, заявил, что этот вопрос пока не был решен. Также он отметил, что пока не готов план по тому, будет ли Россия вести прямые переговоры с участниками G20 или нет.

Белый дом не пытается специальным образом избежать встречи президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина на саммите G20. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. «Эта информация некорректна, это неправда», — сказала Жан-Пьер на брифинге, пишет РИА Новости. Так она прокомментировала публикацию Politico о том, что Белый дом делает все возможное, чтобы Путин и Байден избежали прямой встречи в коридоре и на групповой фотографии лидеров на G-20. Сам Путин, говоря о личной встрече со своим коллегой из США, заявил, что этот вопрос пока не был решен. Также он отметил, что пока не готов план по тому, будет ли Россия вести прямые переговоры с участниками G20 или нет.