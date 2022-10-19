«Коммерсант»: «Почта России» готовится к смене гендиректора

20 октября 2022 в 04:39 Размер текста - 17 +

Максим Акимов может уйти с поста гендиректора «Почты России» в ближайшие недели Фото: Владимир Андреев © URA.RU В правительстве уже около полутора месяцев обсуждают возможность смены гендиректора «Почты России» Максима Акимова. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в компании. Главным претендентом на пост называют бывшего топ-менеджера ВТБ и самой «Почты России» Михаила Волкова. «Бывший вице-премьер Максим Акимов, который сейчас возглавляет „Почту России“, может покинуть этот пост. <…> Соответствующее решение может быть принято в ближайшие недели. Ключевым кандидатом на кресло гендиректора „Почты России“ он [источник, знакомый с ситуацией в компании] называет главу „Национальной лотереи“ (ООО „Спортивные лотереи“, 48,5% у ВТБ — совладельца Почта-банка, оставшаяся доля у президента Международной федерации бокса Умара Кремлева) Михаила Волкова», — говорится в материале. Необходимость кадровых перестановок источники объяснили в том числе плохими финансовыми показателями компании. При этом в самой «Почте России» информацию о подготовке к смене гендиректора не подтвердили. «Мы активно работаем над продуктами, повышением эффективности нашей сети, обновляем стратегию», — заверили издание представители компании. Максим Акимов был назначен на должность гендиректора «Почты России» в январе 2020 года. До этого он занимал пост вице-премьера по вопросам цифровизации и транспорта. В компании он пришел на смену Николаю Подгузову, возглавлявшему предприятие с 2017 года. В июне «Почта России» получила статус IT-компании. В связи с этим ее сотрудники получили право на ряд льгот, предусмотренных для этого вида организаций. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В правительстве уже около полутора месяцев обсуждают возможность смены гендиректора «Почты России» Максима Акимова. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в компании. Главным претендентом на пост называют бывшего топ-менеджера ВТБ и самой «Почты России» Михаила Волкова. «Бывший вице-премьер Максим Акимов, который сейчас возглавляет „Почту России“, может покинуть этот пост. <…> Соответствующее решение может быть принято в ближайшие недели. Ключевым кандидатом на кресло гендиректора „Почты России“ он [источник, знакомый с ситуацией в компании] называет главу „Национальной лотереи“ (ООО „Спортивные лотереи“, 48,5% у ВТБ — совладельца Почта-банка, оставшаяся доля у президента Международной федерации бокса Умара Кремлева) Михаила Волкова», — говорится в материале. Необходимость кадровых перестановок источники объяснили в том числе плохими финансовыми показателями компании. При этом в самой «Почте России» информацию о подготовке к смене гендиректора не подтвердили. «Мы активно работаем над продуктами, повышением эффективности нашей сети, обновляем стратегию», — заверили издание представители компании. Максим Акимов был назначен на должность гендиректора «Почты России» в январе 2020 года. До этого он занимал пост вице-премьера по вопросам цифровизации и транспорта. В компании он пришел на смену Николаю Подгузову, возглавлявшему предприятие с 2017 года. В июне «Почта России» получила статус IT-компании. В связи с этим ее сотрудники получили право на ряд льгот, предусмотренных для этого вида организаций.