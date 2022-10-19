DR: В Дании оценили шансы на восстановление «Северного потока»

DR: датский инженер рассказал, как можно починить «Северный поток» за несколько месяцев

20 октября 2022 в 05:07 Размер текста - 17 +

Стен Уссинг раскрыл, как можно починить газпровод Фото: презентация Nord Stream 2 AG новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» «Северный поток» можно починить всего за несколько месяцев. В этом уверен главный специалист датской инженерной компании COWI Стен Уссинг. «Поверхности излома с металлической точки зрения очень чистые. Поверхность выглядит гладкой и кажется почти блестящей. Это подсказывает, что через несколько недель труба не покроется ржавчиной, как можно было бы ожидать в среде, более насыщенной кислородом», — рассказал Стен Уссинг, опираясь на просмотр видеоролика, передает Danmarks Radio. По его мнению, не исключено, что также трубы могли быть повреждены на некотором расстоянии от места самого подрыва. Он пояснил, что в них мог возникнуть скачок давления. В таком случае, предположил инженер Уссинг, потребуется замена крупного куска трубы. «Сначала трубу немного приподнимают над морским дном и удаляют пострадавшие от взрыва отрезки. Далее водолазы-сварщики из запущенной с судна капсулы-колокола приваривают новый кусок трубы. Наконец, трубопровод опорожняют отводы, чистят от грязи и сажи, продувают и сушат — и все, можно снова подавать газ», — рассказал про технологию ремонта эксперт. В конце сентября на обеих нитках «Северного потока» зафиксировали падение давления. Президент России Владимир Путин сообщил о готовности приступить к ремонту газопровода «Северный поток». По его словам, это США организовали диверсии на «Северных потоках». Авторы материала в The Wall Street Journal написали, что немецкие следователи не смогли установить причастных ко взрыву «Северных потоков». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

«Северный поток» можно починить всего за несколько месяцев. В этом уверен главный специалист датской инженерной компании COWI Стен Уссинг. «Поверхности излома с металлической точки зрения очень чистые. Поверхность выглядит гладкой и кажется почти блестящей. Это подсказывает, что через несколько недель труба не покроется ржавчиной, как можно было бы ожидать в среде, более насыщенной кислородом», — рассказал Стен Уссинг, опираясь на просмотр видеоролика, передает Danmarks Radio. По его мнению, не исключено, что также трубы могли быть повреждены на некотором расстоянии от места самого подрыва. Он пояснил, что в них мог возникнуть скачок давления. В таком случае, предположил инженер Уссинг, потребуется замена крупного куска трубы. «Сначала трубу немного приподнимают над морским дном и удаляют пострадавшие от взрыва отрезки. Далее водолазы-сварщики из запущенной с судна капсулы-колокола приваривают новый кусок трубы. Наконец, трубопровод опорожняют отводы, чистят от грязи и сажи, продувают и сушат — и все, можно снова подавать газ», — рассказал про технологию ремонта эксперт. В конце сентября на обеих нитках «Северного потока» зафиксировали падение давления. Президент России Владимир Путин сообщил о готовности приступить к ремонту газопровода «Северный поток». По его словам, это США организовали диверсии на «Северных потоках». Авторы материала в The Wall Street Journal написали, что немецкие следователи не смогли установить причастных ко взрыву «Северных потоков».