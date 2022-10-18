WSJ раскрыла выводы немецких следователей об авариях на «Северных потоках»

WSJ: немецкие следователи не установили причастных к аварии на «Северных потоках»

18 октября 2022 в 11:30 Размер текста - 17 +

По словам авторов издания, немецкие следователи не смогли установить виновных в подрыве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Немецкие следователи не смогли установить причастных ко взрыву «Северных потоков». Об этом сообщает The Wall Street Journal. «Следователи не смогли установить причастных к аварии на газопроводах», — пишут авторы материала. При этом следователи предполагают, что за взрывами стоит Россия, и это она устроила диверсию. В свою очередь, лидер антисистемной политической партии «Суверенная и народная Италия» (СНИ) Марко Риццо считает, что нападение на «Северные потоки» совершил Запад. Трубы «Северного потока» заполнены морской водой, ремонт может потребовать замены значительной их части, уточняет глава «Газпрома» Алексей Миллер. В конце сентября на обеих нитках «Северного потока» зафиксировали падение давления. Президент России Владимир Путин сообщил о готовности приступить к ремонту газопровода «Северный поток». Кроме того он говорил, что США организовали диверсии на «Северных потоках».

Немецкие следователи не смогли установить причастных ко взрыву «Северных потоков». Об этом сообщает The Wall Street Journal. «Следователи не смогли установить причастных к аварии на газопроводах», — пишут авторы материала. При этом следователи предполагают, что за взрывами стоит Россия, и это она устроила диверсию. В свою очередь, лидер антисистемной политической партии «Суверенная и народная Италия» (СНИ) Марко Риццо считает, что нападение на «Северные потоки» совершил Запад. Трубы «Северного потока» заполнены морской водой, ремонт может потребовать замены значительной их части, уточняет глава «Газпрома» Алексей Миллер. В конце сентября на обеих нитках «Северного потока» зафиксировали падение давления. Президент России Владимир Путин сообщил о готовности приступить к ремонту газопровода «Северный поток». Кроме того он говорил, что США организовали диверсии на «Северных потоках».